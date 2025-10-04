كييف تتهم موسكو بتكثيف هجماتها على شبكة السكك الحديد الأوكرانية

afp_tickers

3دقائق

اتهم رئيس السكك الحديد الأوكرانية السبت روسيا بتكثيف قصفها للشبكة، فيما أسفر هجوم بمسيرات على محطة قطار في شمال أوكرانيا عن مقتل شخص على الأقل.

وقال أوليكساندر بيرتسوفسكي رئيس شركة اوكرزالزنيتسيا خلال مؤتمر صحافي في كييف حضرته وكالة فرانس برس “نشهد بوضوح تكثيفا لهجمات العدو على البنية التحتية للسكك الحديد”.

وأشار إلى “40 هجوما كبيرا” على شبكة السكك الحديد منذ آب/أغسطس “لبث الذعر”.

ولاحظ أن التحسين التقني للمسيرات الروسية يتيح لها الآن “ضرب أهداف بدقة عالية” ضمن دائرة يصل قطرها إلى 100 كيلومتر.

ولفت بيرتسوفسكي الى غارات بطائرات مسيرة استهدفت “محطات قطارات ومحطات كهرباء فرعية ومستودعات قاطرات” إلى جانب ضربات على منشآت الطاقة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا إثر هجوم روسي “وحشي” بمسيرة على محطة قطارات في شوستكا في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا.

واستهدفت القوات الروسية مرارا البنى التحتية للسكك الحديد منذ بدء غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وكتب زيلينسكي على إكس “علمنا في الوقت الحاضر بسقوط ما لا يقل عن ثلاثين جريحا” بين ركاب وموظفين في السكك الحديد، مرفقا المنشور بمقطع فيديو يظهر عربة قطار مشتعلة ومحطمة.

وتابع “لا يمكن أن يجهل الروس أنهم يضربون مدنيين”.

ويبعد الموقع المستهدف حوالى خمسين كلم من الحدود الروسية.

كما أدت موجة من الهجمات الليلية الروسية إلى انقطاع الكهرباء عن حوالى خمسين ألف منزل في منطقة تشرنيغيف في شمال أوكرانيا.

في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف مصفاة نفط مهمة في منطقة لينينغراد بشمال غرب روسيا.

وتوعدت كييف بتكثيف هجماتها بالمسيرات البعيدة المدى على منشآت الطاقة الروسية، معتبرة ذلك ردا مشروعا على الهجمات الروسية اليومية على مدنها ومنشآت الكهرباء.

بور/دص-ليل/ب ق