كييف تعلن تسلمها 528 رفات من روسيا

أعلنت كييف السبت أن روسيا سلمتها 528 رفاتا لجنود أوكرانيين قتلوا في المعارك، في أحد المجالات القليلة للتعاون بين البلدين.

وذكر المركز الأوكراني المكلف شؤون أسرى الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي “نتيجة لجهود إعادة الجثث، أُعيد رفات 528 شخصا إلى أوكرانيا. ووفقا للجانب الروسي، يُحتمل أن يكونوا جنودا أوكرانيين”، دون تحديد موعد تسلم الرفات.

وأضاف المركز أن المحققين والخبراء “سيتخذون جميع الخطوات اللازمة لتحديد هوية المتوفين”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة الماضي عن وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام، من السبت إلى الاثنين، بالإضافة إلى تبادل 1000 أسير من كل جانب.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تبادل الأسرى الجمعة يُمثل المرحلة الأولى من العملية التي أعلنها ترامب.

ويُعدّ تبادل رفات المقاتلين أحد المجالات القليلة للتعاون بين موسكو وأوكرانيا منذ بدء روسيا الهجوم الواسع النطاق على جارتها قبل أكثر من أربع سنوات.

