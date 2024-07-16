كييف وبراغ توقّعان اتفاقا بشأن إنتاج بنادق وذخيرة في أوكرانيا

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اتّفقت أوكرانيا وتشيكيا على بدء إنتاج مشترك للبنادق الهجومية ومكوّنات ذخيرة على الأراضي الأوكرانية، وفق ما أعلن رئيسا حكومتي البلدين الثلاثاء عقب محادثات في الجمهورية التشيكية.

وتعمل أوكرانيا على تطوير قطاعها الحديث العهد للصناعات الدفاعية، في خطوة ترمي إلى تقليص اعتمادها على المساعدات العسكرية الغربية منذ غزو القوات الروسية لأراضيها في العام 2022.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في مؤتمر صحافي “وقّعنا اليوم، من بين أمور أخرى، اتفاقيتين هامّتين في مجال الصناعات الدفاعية. سيتم بناء مصنع جديد للخرطوش في أوكرانيا”.

وأشار رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني إلى أن “الاتفاق الثاني ينص على إنتاج بنادق هجومية لمجموعة كولت التشيكية في أوكرانيا”.

وقال شميهال إن “أوكرانيا لديها النية والإمكانات لتصبح ترسانة العالم الحر، نحن ممتنون للجمهورية التشيكية لدعمها تطلّعاتنا”.

وجاء في بيان لمجموعة كولت التشيكية أن وحدتها لإنتاج الذخيرة سيلير آند بيلوت ستتعاون مع شركة أوكروبورونبروم الأوكرانية في إنتاج “أنواع عدة من الذخيرة ذات العيار المنخفض في أوكرانيا”.

وقال المدير التنفيذي للشركة راديك موسيل إن وحدة سيلير آند بيلوت سوف “توفّر الآلات اللازمة لإنتاج الذخيرة”.

وأوضحت المجموعة التشيكية أن وحدتها المنتجة للأسلحة النارية سيسكا زبرويوفكا “وقعت عقدا بشأن نقل التقنيات لتجميع بنادق برين 2 التشيكية في أوكرانيا”.

وجاء في بيان لوزارة الصناعات الاستراتيجية الأوكرانية أن “الاتفاق مع مجموعة كولت التشيكية ينص على توطين التجميع والإنتاج اللاحق للبنادق الهجومية المعيارية لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا”.

من جهتها، قالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا إن جزءا من الإنتاج سيكون في الجمهورية التشيكية حيث سيتمركز أيضا جزء من العمال، فيما ستتولى أوكرانيا التطوير.

وأضافت الثلاثاء إن المحادثات تمحورت أيضا حول تدريبات مستقبلية لجنود أوكرانيين على الأراضي التشيكية.

وكانت تشيرنوخوفا قد أشارت إلى أن الجمهورية التشيكية تخطّط لتدريب أربعة آلاف جندي أوكراني هذا العام، بعدما درّبت عددا مماثلا في العام 2023.

والجمهورية التشيكية العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حليف كبير لأوكرانيا، وتمدّ كييف بمساعدات إنسانية وعسكرية أساسية.

وهي استقبلت أكثر من 600 ألف لاجئ أوكراني، وشحنت إلى أوكرانيا معدات عسكرية بقيمة 288 مليون دولار (265 مليون يورو) منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

إلى ذلك قادت براغ حملة دولية لجمع التبرعات لشراء ذخيرة للجيش الأوكراني.

وقال فيالا “بالنسبة لنا من الأهمية بمكان مواصلة دعم أوكرانيا التي تقاتل من أجل سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها”.

وأضاف “لكننا ندرك جيدا أنها تقاتل أيضا من أجل أمن أوروبا ومن أجل المنظومة الديموقراطية العالمية”.

وأشار فيالا إلى أن براغ وكييف ستوقّعان اتفاقا أمنيا ثنائيا في لندن الخميس على هامش اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية.

بور-جبر-فرج/ود/غد