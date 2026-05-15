كييف وموسكو تتبادلان 205 أسرى حرب من كل منهما

تبادلت كييف وموسكو الجمعة 205 أسرى حرب من كل جانب، على ما أفاد الطرفان المتحاربان، بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق يتعلق بعملية تبادل جديدة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنّ 205 جنود “معظمهم كانوا في الأسر منذ عام 2022″، قد عادوا إلى أوكرانيا.

وكان الجيش الروسي أشار قبل دقائق إلى عودة 205 من عناصره الجمعة إلى موسكو من المناطق التي تسيطر عليها كييف.

وجاء في بيان للجيش “في المقابل، تم تسليم 205 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية”، مضيفا انّ “العسكريين الروس باتوا في الوقت الراهن موجودين على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة”.

وتعود آخر عملية تبادل لأسرى إلى 24 نيسان/ابريل وشملت 193 شخصا من كل جانب.

وكان ترامب قد أعلن الجمعة الفائت، عن هدنة لثلاثة أيام في الحرب بين كييف وموسكو تمتد من السبت إلى الاثنين، وعن تبادل ألف أسير من كل جانب.

وأكد زيلينسكي أن عملية التبادل التي جرت الجمعة هي “المرحلة الأولى” من إعلان ترامب.

وتعود آخر عملية تبادل لعدد مماثل من الأسرى إلى أيار/مايو 2025، وشملت حينها عسكريين ومدنيين، وتم التوصل إليها بعد جولة من المفاوضات المباشرة في إسطنبول.

وتعثرت مفاوضات إنهاء النزاع بين موسكو وكييف بوساطة أميركية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في نهاية شباط/فبراير.

