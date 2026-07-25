لاجئون هربا من الحرائق في فرنسا يتدفقون إلى مركز استقبال في بوردو

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يكتظ مركز استقبال أقيم في مدينة بوردو بآلاف النازحين الذين تم إجلاؤهم بسبب الحرائق المشتعلة في جنوب غرب فرنسا، تاركين خلفهم منازل يخشون على مصيرها أو قطعوا عطلتهم الصيفية.

وأمام أكبر حظائر مركز بوردو للمعارض، يتوزع أطفال يلعبون الكرة أو كرة الريشة محاولين تمضية الوقت.

ويسيطر القلق والإنهاك على معظم النازحين القادمين من حوض أركاشون وبلدات قريبة من بوردو باتت مهددة بالنيران، والذين وصلوا خلال الليل فتوزعوا على أسرّة ميدانية أو تمددوا أرضا على بُسط من غير أن يجد بعضهم النوم أو الراحة.

وقال أوليفييه ستيوارت (38 عاما) الذي غادر ميرينياك ليلا مع زوجته وطفليهما فور تلقي إنذار عبر هواتفهم النقالة “الأطفال هم أكثر من يشعر بالضغط، يعتقدون أن النيران ستحرق المنزل. أما نحن، فإننا بخير”.

وتجول الطبيبة ماري دوكروا على العائلات للتحدث إليها مدوّنة بعض الملاحظات في مفكّرة. تقول “أحصي الحاجات، وخصوصا حاجات الأطفال، وأذكّر بمؤشّرات الجفاف”.

وأقيم مركز إسعاف ونظام لجلب أدوية من الصيدلية، كما تم استئجار حافلات لنقل المسنين الذين تم جمعهم في قسم مخصص لهم.

وقال رئيس بلدية بوردو توما كازناف إن ما بين خمسة وستة آلاف شخص لجأوا إلى هذه الحظائر، مؤكدا السبت أمام الصحافيين “يمكننا بسهولة اليوم الانتقال من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف (لاجئ) والتعامل مع حالات عديدة إذا ما اضطررنا إلى توسيع دائرة الإجلاء”.

ويتم توزيع كمّامات بناء على الطلب فيما لا يزال الدخان يملأ الجو ولو أنه تبدد قليلا بالمقارنة مع مساء اليوم السابق، حين كانت رائحة الحرائق خانقة في بوردو.

– “بركان على وشك الانفجار” –

روى فريديريك تافيتيان المتقاعد السبعيني “وصلنا أمس (الجمعة) قرابة الساعة السابعة مساء، استغرق الأمر حوالى أربع ساعات لنصل بسبب زحمة السير”.

وأوضح “قيل لنا في الساعة الثالثة بعد الظهر إنه يجب الإخلاء، رأينا أعمدة دخان مثل بركان على وشك الانفجار، وغادرنا”.

وتابع “الوضع شاقّ حقا، لكن هذه هي الحال، وعلينا التأقلم معها” مشيرا إلى أنه يشعر “بالتعب لقلة النوم” بسبب “الضوضاء المتواصلة”.

خلفه في القاعة الضخمة، يجلس البعض حول طاولات لتناول الفطور أو يقفون في الصف للحصول على قهوة.

تقول نوالا كيلي السائحة الإيرلندية البالغة 75 عاما والتي قدمت إلى المنطقة لقضاء عطلة مع عائلتها “لم يسبق لي إطلاقا أن واجهت وضعا مماثلا، رغم أنني سافرت إلى جميع أنحاء العالم وعايشت جميع الأوضاع الممكنة”، مشيرة رغم ذلك إلى أن “الجميع في غاية اللطف، علينا أن نكون ممتنين”.

وسرعان ما تشكلت حركة تضامن، وقدم سكان من بوردو بصورة عفوية لتقديم المساعدة.

وعرض دافيد دوفال (55 عاما)، المهندس المقيم على مسافة كيلومتر واحد من المركز، “لديّ غرفة فارغة، يمكنني إيواء عائلة” موضحا “أشعر بالأسف حين أرى كل هؤلاء الأشخاص اليائسين، يجب أن يفكر كلّ منّا بما يمكنه الإسهام به”.

جالسة على كرسي خارج الحظيرة الرئيسية، تعرب سوفي غابينسكي الأستاذة البالغة 54 عاما عن “أملها في أن ينتهي هذا الحريق”.

لكر/دص/ب ق