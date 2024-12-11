لاجئون يعودون إلى سوريا بعد تعيين رئيس وزراء مؤقت

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من مايا الجبيلي وتيمور أزهري

دمشق (رويترز) – بدأ لاجئون سوريون فارون من الحرب الأهلية الطويلة في العودة إلى ديارهم يوم الأربعاء بينما قال رئيس الوزراء المؤقت الجديد محمد البشير إنه تم تعيينه بدعم من مقاتلي المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد.

ويتواصل مسؤولون أمريكيون مع قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، وحثوها على عدم تولي قيادة البلاد بالتبعية والعمل بدلا من ذلك على إدارة عملية شاملة لتشكيل حكومة انتقالية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن الحكومة الجديدة يجب أن “تتقيد بالتزامات واضحة باحترام حقوق الأقليات بشكل كامل، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو تشكيل تهديد لجيرانها”.

وولدت هيئة تحرير الشام من رحم فرع لتنظيم القاعدة شارك في محاربة الأسد، وسعت الجماعة في الآونة الأخيرة إلى تهدئة المخاوف بشأن جذورها المتشددة.

وفي كلمة قصيرة بثها التلفزيون يوم الثلاثاء، قال محمد البشير، وهو شخصية غير معروفة في سوريا، إنه سيقود حكومة انتقالية حتى الأول من مارس آذار.

وأضاف البشير “اليوم تم عقد جلسة مجلس الوزراء، ضمت فريق العمل في حكومة الإنقاذ السورية التي كانت عاملة في منطقة إدلب وما حولها، بالإضافة للحكومة السورية للنظام المخلوع”.

وكان البشير يدير حكومة الإنقاذ التي تقودها قوات المعارضة قبل أن تصل القوات إلى دمشق في هجوم خاطف استمر 12 يوما.

وكان البشير يتحدث من غرفة اجتماعات ويظهر من خلفه علم المعارضة المسلحة طوال فترة الحرب الأهلية بألوانه الثلاثة، الأخضر والأبيض والأسود، وعلم أبيض مكتوب عليه الشهادتان باللون الأسود، والذي ترفعه عادة الجماعات الإسلامية السنية المسلحة في سوريا.

* إعادة الإعمار

إعادة إعمار سوريا ستكون مهمة كبيرة بعد 13 عاما من الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص، وشهدت تعرض بعض المدن للقصف حتى أصبحت كومة من الركام، وهُجر السكان لمساحات شاسعة من المناطق الريفية، وتضرر الاقتصاد بسبب العقوبات الدولية. وما زال ملايين اللاجئين يعيشون في المخيمات بعد واحدة من أكبر عمليات النزوح في العصر الحديث.

ومع توقف الدول الأوروبية عن قبول طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بدأ بعض اللاجئين من تركيا وأماكن أخرى في العودة إلى ديارهم.

وبكى علاء جبير وهو يستعد للعبور من تركيا إلى سوريا مع ابنته البالغة من العمر 10 سنوات يوم الثلاثاء، بعد 13 عاما من إجباره الحرب على الفرار من منزله.

ويعود بدون زوجته وثلاثة من أبنائه الذين لقوا حتفهم في الزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة العام الماضي.

وقال “إن شاء الله ستكون الأمور أفضل مما كانت عليه في عهد حكومة الأسد، لقد رأينا بالفعل أن قمعه انتهى”.

وأضاف “السبب الأهم لعودتي هو أن والدتي تعيش في اللاذقية، وهي قادرة على رعاية ابنتي، لذلك أستطيع العمل”.

وفي دمشق، أعادت البنوك فتح أبوابها يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ الإطاحة بالأسد. وأعادت المتاجر فتح أبوابها وعادت حركة المرور إلى الطرق وبدأ عمال النظافة تنظيف الشوارع، مع وجود أعداد قليلة من الرجال المسلحين.

* حذر أمريكي

قال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على تحديد سبل التعامل مع جماعات المعارضة، مضيفا أنه لم يحدث تغير رسمي في السياسة حتى الآن وأن ما يهم هو تصرفات هذه الجماعات.

وأضاف أن القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا التي تعمل في إطار مهمة لمكافحة الإرهاب ستبقى هناك، وزار القائد الأعلى الأمريكي المسؤول عن الشرق الأوسط هذه القوات يوم الثلاثاء.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر ذكر ما إذا كانت واشنطن ستلغي تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية، وهو التصنيف الذي يمنع الولايات المتحدة من مساعدتها.

وقال “لقد رأينا على مر السنين عددا كبيرا من الجماعات المتشددة التي استولت على السلطة، وتعهدت باحترام الأقليات، وتعهدت باحترام الحرية الدينية، وتعهدت بالحكم بطريقة شاملة، ثم رأيناها لا تفي بهذه الوعود”.

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة طلبت من هيئة تحرير الشام المساعدة في تحديد مكان الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي خُطف في سوريا في عام 2012. وقال إن هذه القضية “أولوية” بالنسبة لواشنطن.

* توغل إسرائيلي

قصفت إسرائيل قواعد للجيش السوري، الذي انهارت قواته في مواجهة تقدم المعارضة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف معظم مخزونات الأسلحة الاستراتيجية خلال 48 ساعة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أعطى توجيهات بإنشاء “منطقة دفاعية خالصة” في جنوب سوريا لحماية إسرائيل من الإرهاب.

وقالت إسرائيل، التي أرسلت قوات إلى منطقة منزوعة السلاح في سوريا، يوم الثلاثاء إن قواتها اتخذت أيضا بعض المواقع خارج المنطقة العازلة، ونفت تقدمها باتجاه دمشق.

ويضيف التوغل الإسرائيلي، الذي نددت به تركيا ومصر وقطر والسعودية، أزمة أمنية إضافية للحكومة الجديدة. وتصف إسرائيل التوغل بأنه إجراء مؤقت.