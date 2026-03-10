لاريجاني: إما أن يكون مضيق هرمز انفراجا للجميع وإما أن يتحول إلى مضيق اختناق

The Swiss voice in the world since 1935
دبي 10 مارس آذار (رويترز) – قال علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء إن مضيق هرمز إما أن يكون مضيق انفراج للجميع وإما أن يتحول إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب.

وأصبح هذا الممر الحيوي لنقل النفط شبه مغلق بشكل كامل منذ أن استهدفت إيران سفنا في المنطقة بغارات عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية عليها.

وسبق أن هددت إيران بإغلاق المضيق ردا على أي هجوم.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)

