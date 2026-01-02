لاريجاني: تدخل أمريكا في مسألة الاحتجاجات الداخلية سيعني نشر الفوضى في أنحاء المنطقة
2 يناير كانون الثاني (رويترز) – صرّح علي لاريجاني، كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني، اليوم الجمعة بأن التدخل الأمريكي في الاحتجاجات الإيرانية سيؤدي إلى نشر الفوضى في أنحاء المنطقة.
وجاءت التصريحات بعد أن حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن واشنطن ستتدخل إذا استخدمت إيران القوة بشكل قاتل ضد المتظاهرين السلميين.
وتحوّلت أكبر احتجاجات تشهدها إيران منذ ثلاث سنوات، وهي مظاهرات مرتبطة بالأزمة الاقتصادية، إلى أعمال عنف في عدة أقاليم مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى.
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية)