لاريجاني يؤكد من مطار بيروت وقوف بلاده الى جانب الشعب اللبناني

afp_tickers

4دقائق

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الأربعاء وقوف بلاده الى جانب الشعب اللبناني “في جميع الظروف”، في أول تصريح فور وصوله الى بيروت التي يزورها بعيد تكليف الحكومة الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام.

وقال لاريجاني للصحافيين من مطار بيروت، حيث استقبله وفد من حزب الله وحليفته حركة أمل، “إذا عانى الشعب اللبناني يوما ما، فسنشعر نحن أيضا في إيران بهذا الألم، وسنقف إلى جانب الشعب اللبناني العزيز في جميع الظروف”.

وأضاف “سنسعى دائما الى تحقيق المصالح الوطنية للشعب اللبناني”.

وتجمع العشرات من مناصري حزب الله على طريق المطار لدى مرور موكب لاريجاني، الذي ترجل لوقت قصير من سيارته لالقاء التحية عليهم، على وقع الهتافات المؤيدة.

وتأتي زيارة لاريجاني بعد سلسلة تصريحات ايرانية انتقدت قرار الحكومة تجريد حزب الله من سلاحه، ندّد بها مسؤولون لبنانيون.

ويلتقي المسؤول الإيراني كلا من رئيس الجمهورية جوزاف عون والبرلمان نبيه بري والحكومة نواف سلام، على أن يستقبل في مقر السفارة الإيرانية شخصيات لبنانية وفلسطينية.

وكلّفت الحكومة اللبنانية الجيش الأسبوع الماضي وضع خطة تطبيقية لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الحالي، في خطوة أتت على وقع ضغوط أميركية ومخاوف من أن تنفّذ إسرائيل حملة عسكرية واسعة جديدة، بعد أشهر من نزاع مدمّر بينها وبين الحزب، تلقى خلاله الأخير ضربات قاسية على صعيد البنية العسكرية والقيادية.

ورفض الحزب القرار مؤكدا أنه سيتعامل معه “كأنه غير موجود”، واتهم الحكومة بارتكاب “خطيئة كبرى”.

وسارعت طهران على لسان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الى التأكيد على أنها “تعارض بالتأكيد نزع سلاح حزب الله، لأنها ساعدت على الدوام الشعب اللبناني والمقاومة، وما زالت تفعل ذلك”.

واستدعت تصريحات ولايتي ردا من وزارة الخارجية اللبنانية التي اعتبرتها “تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية”.

وأدت ايران دورا رئيسيا في تأسيس الحزب، وقدمت له دعما بالمال والسلاح على مدى العقود المنصرمة. وشكّل الحزب أبرز أركان ما يسمى “محور المقاومة” الذي تقوده طهران ويضم مجموعات موالية لها بينها من العراق واليمن.

وقبيل مغادرته بغداد، حيث وقع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة، تتعلق وفق رئاسة الوزراء “بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين”، قال لاريجاني للتلفزيون الرسمي “المقاومة جزء لا يتجزأ من نسيج شعوب المنطقة، ولذلك تسعى الى تحقيق مصالحها”، معربا عن اعتقاده بضرورة أن “تٌوجّه كل الجهود نحو الحفاظ على هذه القدرة”.

لار/دص