لازاريني يحذر من تفاقم الجوع “بشكل متعمد” في غزة

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ندّد المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الثلاثاء بـ”الجوع الذي يتفاقم بشكل متعمّد” في غزة، بعد 50 يوما من منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع الذي عاثت فيه الحرب جوعا وخرابا.

وقال لازاريني إن “غزة أصبحت موطنا لليأس. فالجوع يتمدّد ويتفاقم بشكل متعمّد وبدفع من الإنسان”.

وبعد 18 شهرا من حرب مدمّرة وحصار إسرائيلي يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الثاني من آذار/مارس، حذّرت الأمم المتحدة من وضع إنساني كارثي على سكان القطاع الذين يبلغ عددهم حوالى 2,4 مليون نسمة.

وتتّهم إسرائيل حماس باستغلال المساعدات لمصلحتها، ما تنفيه الحركة من جهتها.

والخميس، حذّر مسؤولون من 12 منظمة إنسانية دولية كبيرة من أن المجاعة “لم تعد خطرا داهما فحسب”، بل هي “على الأرجح قيد الانتشار بسرعة في كلّ أجزاء القطاع”.

وندّد لازاريني على إكس بـ”عقاب جماعي” أنزل بسكان غزة.

وأشار إلى أن “المصابين والمرضى والمسنّين يحرمون من الإمدادات الطبية والعلاجات”.

وشجب “استخدام المساعدة الإنسانية عملة مقايضة وسلاح حرب”، مطالبا باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن وإقرار وقف لإطلاق النار من جديد.

وأسفر هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن 1218 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخلال الهجوم الذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة، خطف مسلحو حماس 251 رهينة لا يزال 58 منهم محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قُتلوا.

وسمح وقف إطلاق النار من 19 كانون الثاني/يناير إلى 17 آذار/مارس بعودة 33 رهينة إلى إسرائيل، من بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب إلى 51266 قتيلا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

نل/م ن/الح