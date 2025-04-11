لاغارد تؤكد استعداد المركزي الأوروبي “للتدخل” لحماية الاستقرار

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أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الجمعة أن مؤسستها “مستعدة للتدخل” في حال وجود مخاطر تتهدّد الاستقرار المالي في منطقة اليورو، بعد أسبوع عاصف في الأسواق المالية على خلفية الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب.

وشدّدت في تصريح أدلته به في وارسو على هامش اجتماع رسمي لوزراء مالية دول منطقة اليورو، أن المركزي الأوروبي “يراقب الوضع ومستعد على الدوام للتدخل” باستخدام “الأدوات المتاحة له”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

تصريحات لاغارد جاءت قبل أقل من أسبوع من موعد الاجتماع المقبل للمركزي الأوروبي لاتّخاذ قرار بشأن سياسته النقدية، في حين تراجعت معظم البورصات الجمعة مع مواصلة الدولار الأميركي تدهوره أمام اليورو.

ويأتي ذلك في خضم حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين التي أعلنت عن رفع إضافي لرسومها الجمركية على السلع الأميركية ردا على خطوة مماثلة لواشنطن.

من شأن تزايد التوترات التجارية أن يسبب اضطرابات كبيرة في أسواق تداول الأسهم والسندات والعملات، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر زعزعة استقرار النظام المالي في منطقة اليورو.

والجمعة قالت رئيسة هيئة الإشراف المصرفي في المركزي الأوروبي كلاوديا بوش في مقابلة مع وكالة بلومبرغ “إلى الآن، لا نرى أي مؤشر لضغوط على السيولة في الأسواق”.

ويخشى المركزي الأوروبي من أن تؤدي الحرب التجارية إلى إبطاء الصادرات والنمو، ما يجبره على تعديل سياسته النقدية لدعم الاقتصاد.

جبل/ود/ح س