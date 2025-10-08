لافروف: خطة ترامب بشأن غزة هي أفضل مقترح مطروح في الوقت الراهن

reuters_tickers

2دقائق

8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة نشرت يوم الأربعاء إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة ربما تكون عامة في نهجها لكنها تظل أفضل مقترح ” مطروح على الطاولة” في الوقت الراهن.

وذكر لافروف لقناة روسيا اليوم في مقابلة نُشر جزء منها على موقع وزارة الخارجية “اقترح ترامب خطته المؤلفة من 20 نقطة التي تتضمن كلمة ’دولة’. لكن كل هذا مُصاغ بعبارات عامة جدا”.

وأضاف “في هذا السياق، لا يُطرح سوى ما سيتبقى من قطاع غزة. لا وجود لأي إشارة تتعلق بالضفة الغربية. لكننا واقعيون. ندرك أن هذه الخطة هي أفضل خيار مطروح حتى الآن”.

وعبر الكرملين عن دعمه لخطة ترامب منذ أن طرحها الأسبوع الماضي وقال إنه يأمل في إمكانية تنفيذها على أرض الواقع.

وانتقدت روسيا العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة على مدار العامين الماضيين، في وقت عززت فيه موسكو علاقاتها مع إيران عدو إسرائيل اللدود. وتؤكد موسكو دوما على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط.

وتدعو خطة ترامب إلى تشكيل هيئة دولية يقودها هو شخصيا وتضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لتلعب دورا في إدارة غزة بعد الحرب. وتؤكد الدول العربية الداعمة للخطة أنها يجب أن تقود في نهاية المطاف إلى دولة فلسطينية، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويؤكد أنه لن يحدث أبدا.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)