لافروف: روسيا ستتخذ “تدابير مضادة” في حال تحويل غرينلاند منطقة عسكرية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء إن موسكو ستتخذ “تدابير مضادة” بما فيها تدابير عسكرية، إن عزز الغرب وجوده العسكري في غرينلاند.

وأرسلت عدة دول أوروبية في الأسابيع الأخيرة وحدات صغيرة من قواتها العسكرية إلى غرينلاند، بعدما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب برغبته في ضم الجزيرة الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية، والمتمتعة بحكم ذاتي تحت سيادة الدنمارك.

وقال لافروف في خطاب ألقاه أمام البرلمان الروسي “بالتأكيد، في حال عسكرة غرينلاند وإنشاء قدرات عسكرية موجهة ضد روسيا، سنتخذ التدابير المضادة المناسبة، بما في ذلك الإجراءات العسكرية والتقنية”.

ويبلغ عدد سكان غرينلاند 57 ألف نسمة.

وعاد ترامب وتراجع عن حديثه عن الاستيلاء على غرينلاند، قائلا إنه توصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي لزيادة الحضور الأميركي هناك.

وسبق أن حذّر ترامب من أن عدم سيطرة بلاده على غرينلاند يفتح المجال لسيطرة روسيا أو الصين عليها.

وقال لافروف “ينبغي على الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند تسوية هذا الأمر في ما بينها”.

واتهم الدنمارك بمعاملة سكان غرينلاند باعتبارهم “مواطنين من الدرجة الثانية”.

