لافروف: على روسيا أن تواصل العمل مع إيران

reuters_tickers

1دقيقة

14 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء إن موسكو بحاجة إلى مواصلة العمل مع إيران لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية بينهما ولا يمكن لطرف ثالث أن يغير طبيعة العلاقات بين البلدين.

وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو.

قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم إن طهران حذرت الدول المجاورة التي تتمركز فيها قوات أمريكية من أنها سترد على القواعد الأمريكية إذا نفذت واشنطن تهديداتها بالتدخل في الاحتجاجات في إيران.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )