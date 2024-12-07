لافروف: من غير المقبول السماح بسيطرة “إرهابيين” على أراضي سوريا

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من فيلكس لايت

(رويترز) – قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم السبت إنه من غير المقبول السماح لما أسماه بجماعة إرهابية بالسيطرة على الأراضي السورية.

وجاءت تصريحات لافروف في العاصمة القطرية الدوحة بعد اجتماعه مع وزيري الخارجية التركي والإيراني في أعقاب تقدم سريع لقوات المعارضة السورية بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام المسلحة التي تهدد حكم الرئيس بشار الأسد.

وقال لافروف خلال منتدى سياسي في الدوحة “من غير المقبول السماح لجماعات إرهابية بالسيطرة على الأراضي في انتهاك للاتفاقيات”.

وتدخلت روسيا، الحليف القديم لسوريا، في عام 2015 لدعم دمشق خلال الحرب الأهلية السورية التي بدأت في عام 2011.

وتحتفظ روسيا بوجود عسكري في سوريا، بما يشمل قاعدة بحرية وقواعد جوية في مدينتي طرطوس واللاذقية، في المنطقة الساحلية التي تعد معقلا للطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.

وقال لافروف “نحن نساعد الجيش السوري في التصدي لهجمات الإرهابيين”.

وسُئل لافروف، الذي تخوض بلاده حربا في أوكرانيا، عما إذا كان يعتقد أن الأسد قادر على الصمود، وعن مستقبل القواعد الروسية في سوريا، قال إنه “ليس في مجال للتخمين”.

وقال لافروف إن الدول الثلاث اتفقت في اجتماعها في قطر على ضرورة إنهاء القتال في سوريا، مؤكدة دعمها “لوحدة وسلامة أراضي وسيادة” دمشق.

وقال إن المحادثات مع تركيا، التي تدعم بعض جماعات المعارضة المناهضة للأسد، شملت مناقشة أساليب الحفاظ على وحدة سوريا مع ضمان أمن الحدود التركية.

وأضاف “دعونا إلى وقف فوري للأنشطة القتالية … ولهذا الغرض دعونا إلى الحوار بين الحكومة والمعارضة الشرعية”.

ولم يحدد لافروف قوى المعارضة التي تعتبرها روسيا شرعية لكنه أوضح أنها تعتبر هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله للصحفيين إن موسكو ستعارض “بكل طريقة ممكنة” ما قال إنه جهود من جانب هيئة تحرير الشام لتغيير الوضع على الأرض في سوريا.