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لافروف: موسكو وطهران وأنقرة تريد إنهاء القتال في سوريا فورا

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الدوحة (رويترز) – قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم السبت إنه ونظيريه التركي والإيراني اتفقوا في اجتماع بالدوحة على ضرورة وقف “الأعمال القتالية” في سوريا على الفور.

وأضاف أن موسكو تريد أن ترى حوارا بين الحكومة السورية وما سماها “المعارضة الشرعية” في سوريا.

ووصف جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية المعارضة بأنها “إرهابية” بغض النظر عما إذا كانت قد قالت إنها غيرت نهجها أم لا.

وتابع أنه “من غير المقبول السماح ’لجماعات إرهابية’ بالسيطرة على الأراضي السورية”.

ولدى سؤاله عن كيفية تطور الوضع في سوريا وما سيحدث للقواعد العسكرية الروسية هناك، قال لافروف “لا مجال للتخمين”.

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