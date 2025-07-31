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لافروف: نأمل حضور الرئيس السوري القمة الروسية العربية في موسكو في أكتوبر

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موسكو (رويترز) – قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الخميس إن موسكو تأمل في أن يحضر الرئيس السوري أحمد الشرع قمة بين روسيا والدول العربية في موسكو في أكتوبر تشرين الأول.

وفي اجتماع بموسكو، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق حريصة على الحصول على دعم موسكو في بناء سوريا موحدة.

ووصل الشرع إلى السلطة في ديسمبر كانون الأول، بعد أن أطاحت قوات المعارضة تحت قيادته بحليف روسيا القديم، بشار الأسد، من السلطة.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية