لافروف لنظيره الإيراني: يجب عدم استئناف القتال وموسكو مستعدة للمساعدة
13 أبريل نيسان (رويترز) – أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين بضرورة الحذر من أي تصعيد محتمل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط، وأكد استعداد روسيا للمساعدة في التوصل إلى تسوية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن المكالمة الهاتفية “شدد لافروف على أهمية منع تكرار المواجهة المسلحة، وأكد مجددا استعداد روسيا الراسخ للمساعدة في حل الأزمة التي لا حل عسكريا لها”.
وأضافت الوزارة أن عراقجي أطلع لافروف على تفاصيل المحادثات الأمريكية الإيرانية التي جرت في باكستان في مطلع الأسبوع، والتي لم تفضِ إلى حل.
