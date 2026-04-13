لافروف لنظيره الإيراني: يجب عدم استئناف القتال وموسكو مستعدة للمساعدة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

13 أبريل نيسان (رويترز) – أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين بضرورة الحذر من أي تصعيد محتمل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط، وأكد استعداد روسيا للمساعدة في التوصل إلى تسوية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن المكالمة الهاتفية “شدد لافروف على أهمية منع تكرار المواجهة المسلحة، وأكد مجددا استعداد روسيا الراسخ للمساعدة في حل الأزمة التي لا حل عسكريا لها”.

وأضافت الوزارة أن عراقجي أطلع لافروف على تفاصيل المحادثات الأمريكية الإيرانية التي جرت في باكستان في مطلع الأسبوع، والتي لم تفضِ إلى حل.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

