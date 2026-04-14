لافروف وصل إلى الصين لتنسيق المواقف بين موسكو وبكين

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الصين الثلاثاء في زيارة تستمر يومين “ينسّق” خلالها البلدان مواقفهما في شأن القضايا الدولية المطروحة راهنا، بحسب بكين.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية صورا للافروف لدى نزوله من الطائرة بعد وصوله إلى الصين.

وتأتي زيارة لافروف وسط نشاط دبلوماسي مكثف يتمحور على الأزمة في الشرق الأوسط، علما أن الصين وروسيا حليفتان لإيران وخصمان للولايات المتحدة.

وأجرى لافروف الاثنين مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحسب ما أفاد به مكتبه.

وتشهد الصين الثلاثاء سلسلة زيارات لقادة أجانب معنيين بدرجات مختلفة بتداعيات أحداث الشرق الأوسط، هم ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والرئيس الفيتنامي تو لام.

وتعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال محادثاته مع ولي عهد أبوظبي الثلاثاء بأن تؤدي بلاده “دورا بناء” في تعزيز محادثات السلام في الشرق الأوسط، وبأن تساهم “في استعادة السلام والهدوء في منطقة الخليج”، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية رسمية.

ونُسب إلى الدبلوماسية الصينية دور مهم في وقف إطلاق النار الحالي بين إيران والولايات المتحدة وفي عقد المحادثات بينهما، رغم التكتّم الشديد في شأن تفاصيل تحرّكاتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون الاثنين إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الروسي “سيتبادلان وجهات النظر وينسّقان المواقف بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات مختلفة والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف “خلال السنوات الأخيرة، دأب البلدان على تعميق علاقات حسن الجوار والصداقة الدائمة بينهما، وتوسيع نطاق تنسيقهما الاستراتيجي الشامل”.

