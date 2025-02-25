لافروف يصل إلى طهران

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصل إلى طهران يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين، وهو ما يأتي بعد أيام من بدء موسكو محادثات مع الولايات المتحدة بعد شهر فقط من عودة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن لافروف سيناقش مع نظيره الإيراني قضايا إقليمية وثنائية خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا.

وتأتي الزيارة بعد يوم من فرض واشنطن جولة جديدة من العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الإيراني، المصدر الرئيسي للدخل لدى الجمهورية الإسلامية.

واستأنف ترامب في وقت سابق من الشهر حملة “أقصى الضغوط” على إيران والتي تشمل بذل جهود لتقليص صادرات البلاد النفطية إلى الصفر، معاودا فرض سياسة صارمة على طهران اتبعتها واشنطن خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وأثارت موسكو وطهران غضب الغرب من خلال بناء علاقات دفاعية أقوى منذ بدء الصراع في أوكرانيا في 2022.