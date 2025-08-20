لامي: الخطة الاستيطانية الإسرائيلية ستشكل انتهاكا “صارخا” للقانون الدولي

لندن (رويترز) – قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الأربعاء إن الخطة الاستيطانية الإسرائيلية التي قوبلت بتنديدات واسعة النطاق ستشكل في حالة تنفيذها انتهاكا للقانون الدولي وستهدد بتقسيم الدولة الفلسطينية.

وحصل المشروع إي1، الذي سيقسم الضفة الغربية المحتلة ويعزلها عن القدس الشرقية، على الضوء الأخضر النهائي من لجنة تخطيط تابعة لوزارة الدفاع يوم الأربعاء.

وقال لامي في منشور على إكس “إذا تم تنفيذ المشروع، فسيقسم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، وسيشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويقوض بشكل خطير حل الدولتين”، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)