لاوون الرابع عشر رسولا للسلام في شمال الكاميرون المضطرب

في اليوم الثاني من زيارته للكاميرون، يوجه البابا لاوون الرابع عشر الخميس رسالة سلام في بامندا، المدينة التي تتركز فيها أعمال عنف حصدت أرواح الآلاف خلال عقد تقريبا، في محطة ترتدي الرمزية الأكبر في رحلته.

في اليوم السابق، وأمام سلطات الدولة المتنوعة دينيا، بمن فيهم الرئيس بول بيا الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ عام 1982، ألقى البابا خطابا حازما دعا فيه إلى “كسر قيود الفساد” واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وسط أجواء احتفالية في العاصمة ياوندي، بارك البابا لاوون الرابع عشر آلاف المؤمنين الذين احتشدوا على طول الطرق المؤدية إلى المطار وهللوا له بالطبول ولوّحوا بأعلام الكاميرون والفاتيكان تحت شمس حارقة.

في بامندا، يلقي البابا كلمة في كاتدرائية القديس يوسف في وقت متأخر صباح الخميس، ثم يترأس القداس في المطار الساعة 15,15 (14,15 بتوقيت غرينتش).

خلال خطابه الأربعاء، دعا البابا إلى “نبذ منطق العنف والحرب” في مواجهة “الأوضاع المأساوية” في المنطقة.

وقالت جولييت لوم، وهي من سكان بامندا وستحضر القداس، لوكالة فرانس برس الأربعاء “نعتقد أن زيارته إلى هنا، خصوصا لمنطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي، ستجلب السلام”.

وعقب قمع عنيف لمظاهرات سلمية، اندلع صراع عام 2017 بين الانفصاليين الذين أعلنوا “جمهورية أمبازونيا”، والحكومة في ياوندي.

وسقط المدنيون بأعداد كبيرة ضحايا للصراع، إذ تعرضوا للابتزاز والعنف والخطف مقابل فدية والاغتيالات. وبلغ عدد القتلى منهم 6000 على الأقل منذ عام 2016، وفق الأمم المتحدة.

الاثنين، أعلنت الجماعات الانفصالية هدنة لمدة ثلاثة أيام في المنطقتين الناطقتين بالإنكليزية واللتين تضمّان نحو 20% من السكان، وذلك لضمان وصول البابا بأمان.

يعلّق الانفصاليون آمالا كبيرة على هذه الزيارة. فقد صرحت جماعة “محاربو وحدة أمبازونيا” لوكالة فرانس برس بأنها تتوقع أن يحث البابا الحكومة على استئناف المفاوضات “حيث يمكن مناقشة جذور الصراع”.

وعلّق لوبغا ويسلي، وهو طالب يبلغ 22 عاما “لا أستطيع الجزم بأن زيارته ستغير بالضرورة مسار الأزمة، لكننا نأمل أن يكون لها على الأقل تأثير إيجابي”.

وقد جرى تجديد مطار بامندا المغلق منذ عام 2019 بسبب الصراع، وتحديثه بالكامل لهذه المناسبة، وسيظل مفتوحا بعد زيارة البابا.

– حوار –

وقال رئيس أساقفة بامندا ورئيس مؤتمر الأساقفة في الكاميرون أندرو فوانيا نكيا “هذه المرة الأولى منذ بداية الصراع التي يتحدث فيها الجميع لغة واحدة: الجميع يرحبون بالبابا”.

في هذه الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، حيث يشكل الكاثوليك نحو 37% من السكان البالغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة، تدير الكنيسة شبكة واسعة من المستشفيات والمدارس والمنظمات الخيرية، ما يمثل نفوذا تسعى الكرسي الرسولي إلى تعزيزه.

وقال رئيس الأساقفة المعروف بقربه من البابا لاوون الرابع عشر “لقد تحدثنا مع كلا الجانبين، ونعتقد أن الوقت قد حان الآن لكي يتحركا وينخرطا في هذا الحوار”.

لكن قبل مناقشة السلام أو المصالحة، “لا بد من معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع: عدم اكتمال إنهاء الاستعمار في غرب الكاميرون، والتهميش، وطمس الهوية، ومحاولة الدمج”، وفق ما صرّح جوزيف أواه فرو، محامي عشرة من قادة الانفصاليين المسجونين في ياوندي منذ عام 2019.

وبسبب العنف المرتبط بهذا الصراع، نزح أكثر من 330 ألف شخص داخليا في الكاميرون حتى عام 2025، ولجأ أكثر من 100 ألف آخرين إلى نيجيريا المجاورة، وفق الأمم المتحدة.

بعد بامندا، يتوجه البابا إلى العاصمة الاقتصادية دوالا الجمعة.

قبل الكاميرون، قام البابا الأميركي بزيارة تاريخية إلى الجزائر، في حدث طغى عليه جزئيا تفجير انتحاري مزدوج على بُعد نحو 40 كيلومترا من الجزائر العاصمة، وهجوم لفظي عنيف شنّه عليه الرئيس دونالد ترامب الذي اتهمه بأنه “غير كفؤ في السياسة الخارجية”.

سيواصل رئيس الكنيسة الكاثوليكية التي يتبعها 1,4 مليار شخص حول العالم، جولته الإفريقية المكثفة التي يجتاز فيها مسافة 18 ألف كيلومتر، وتشمل أنغولا وغينيا الاستوائية، وتستمر حتى 23 نيسان/أبريل.

