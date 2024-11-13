لا نهاية في الأفق للحرب في السودان مع سعي طرفي النزاع إلى “نصر عسكري حاسم” (خبراء)

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يشهد السودان تصاعدا داميا للعنف منذ أسابيع أودى بحياة مئات المدنيين مع محاولة طرفي النزاع تحقيق “نصر عسكري حاسم” في غياب “حلّ سياسي” في الأفق لوضع حدّ للحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام، وفق ما يقول خبراء.

واشتدت المواجهات منذ الشهر الماضي بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، في ولايتي الجزيرة (وسط) وولاية شمال دارفور (غرب).

وخلّفت الحرب التي اندلعت في نيسان/ابريل 2023 عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص. وتسبّبت، وفقا للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث. ووضعت البلاد على شفا المجاعة. واتهم تحقيق أجرته الأمم المتحدة الشهر الماضي كلا الجانبين بارتكاب “انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان”.

ويقول الباحث السوداني في قسم إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” محمد عثمان إنّ “كل الدلائل تشير إلى أن الطرفين مستمران في الحلول العسكرية دون إبداء رغبة جادة في التوصل إلى حلول سياسية أو تخفيف معاناة المدنيين”.

وتقول مديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة أماني الطويل “العنف يتصاعد لأن ليس هناك أفق لحل سياسي”، مضيفة أنّ “الطرفين يسعيان لنصر عسكري حاسم”.

ويرى الأستاذ في كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة محمود زكريا أنّ “انسداد سبل الحلّ عبر مسارات التسوية السلمية سواء عبر الأطر الدولية أو الإقليمية المختلفة يفاقم العنف”.

وسبق لطرفي النزاع أن أجريا جولات من المباحثات في مدينة جدة السعودية اتُّفِق خلالها على السماح بدخول المساعدات الى مناطق القتال، لكن دون الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

وقرّر الجيش عدم المشاركة في محادثات جرت في سويسرا في آب/أغسطس برعاية أميركية. كما تعثرت وساطة الاتحاد الافريقي لوقف النزاع.

– ولايات استراتيجية –

ويتشكّل الجيش السوداني من متطوعين بعضهم إسلاميون وحركات مسلحة أخرى. فيما تتألف قوات الدعم السريع من مسلحين من قبائل يشكّلون جزءا من المجموعات العربية في إقليم دارفور في غرب السودان.

وفي غياب أرقام رسمية، ذكرت تقارير محليّة أنّ عديد الجيش يصل الى قرابة 120 ألفا مقابل 100 ألف هو عديد قوات الدعم السريع. وتعطي القوات الجوية أفضلية نسبية للجيش السوداني.

ولا تتوقع الطويل الخبيرة في الشؤون السودانية “أن يحدث حسم عسكري بوسعه إحداث تغيير في موازين القوة على الأرض”.

ميدانيا، يسيطر الجيش على شمال السودان وجنوبه الشرقي فيما استقرت الحكومة في بورت سودان (شمال شرق). في المقابل، تسيطر قوات الدعم السريع على معظم الخرطوم وإقليم دارفور (غرب)، إضافة الى مساحات واسعة من كردفان (جنوب). ويتحارب الطرفان على وسط البلاد مع محاولة كل فريق ترسيخ نفوذه.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر، صعّدت الدعم السريع هجماتها في ولاية الجزيرة بعد انشقاق أحد قادتها وانضمامه إلى الجيش.

وشهدت الولاية الشهر الماضي مقتل 200 شخص على الأقل، حسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر طبية وناشطين، ونزوح 135 ألفا، بحسب الأمم المتحدة.

وأوضح زكريا لفرانس برس أن المعركة المحتدمة حول الجزيرة مردّها أن هذه الولاية “تعتبر سلة غذاء السودان وتضم مشروع الجزيرة الزراعي الأكبر في إفريقيا الذي يساهم بنحو 65% من إنتاج البلاد من القطن”.

كذلك “لها موقع في وسط السودان ما يجعلها ذات أهمية استراتيجية تؤثر على توازنات التفوق العسكري على الأرض”.

ويتصاعد العنف أيضا في شمال دارفور حيث أوردت قوات الدعم السريع الجمعة أن أكثر من 60 مدنيا قتلوا في غارة جوية للجيش على مركز لإيواء النازحين.

ويخضع القسم الأكبر من إقليم دارفور الذي شهد نزاعا داميا قبل نحو 20 عاما، لسيطرة قوات الدعم السريع ما عدا أجزاء من ولاية شمال دارفور التي تحاول راهنا السيطرة عليها.

ويرى زكريا أنّ “ولاية شمال دارفور ضمن المعاقل الرئيسية للدعم السريع وبالتالي السيطرة عليها أمر مهم لتأكيد نفوذ هذه القوات”.

ونشأت قوات الدعم السريع أساسا في دارفور تحت اسم “الجنجويد” قبل أنّ يُضفى عليها الطابع الرسمي كقوات شبه نظامية في 2013. وكان دقلو يشغل منصب نائب رئيس مجلس اسليادة الذي يرأسه البرهان، قبل الانشقاق عنه مع بداية الحرب الحالية.

– حرب بالوكالة؟ –

ويفيد محللون بأن السودان بات مسرحا لحروب تجري بالوكالة.

وربط نائب وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الإفريقية علي الحفني جلوس الطرفين حول طاولة المفاوضات “بإرادة دولية وإقليمية”.

ويتهم الجيش السوداني الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما ينفيه البلد الخليجي.

لكنّ في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وصف خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور، التقارير بأن أبوظبي نقلت أسلحة لقوات دقلو على متن طائرات شحن بأنها “موثوقة”.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش المصري بالتدخّل لدعم الجيش السوداني، وهو ما نفته القاهرة.

ويعرف عن البرهان أنه لطالما كان مقرّبا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تعهد “باستمرار دعمه” لحليفه خلال لقاء في القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر.

ويقول الحفني “التدخلات الخارجية بالفعل تؤجج العنف وتؤجل استعادة الاستقرار في السودان”.

وأطاح الجيش الحكومة المدنية بقيادة عبدالله حمدوك في تشرين الاول/أكتوبر 2021، بعدها بأشهر اندلعت الحرب مع محاولته إدماج الدعم السريع فيه.

وحين اندلعت الحرب كانت قوات الدعم السريع تتمركز بالفعل في مواقع حيوية في أرجاء السودان أبرزها مطار الخرطوم ومقر الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة أيضا.

ويقول زكريا “تقليديا الكفة تميل للجيوش النظامية مقابل الميليشيات لكن قوات الدعم السريع تتمتع بدعم عسكري دولي وإقليمي بارز”.

هت/رض