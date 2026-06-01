The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

لبنان: حزب الله وافق على مقترح أمريكي لوقف متبادل للهجمات

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بيروت أول يونيو حزيران (رويترز) – قالت سفارة لبنان في واشنطن في بيان اليوم الاثنين إن جماعة حزب الله اللبنانية وافقت على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار متبادل يشمل كامل الأراضي اللبنانية.

وذكر البيان الذي نشرته الرئاسة اللبنانية عبر منصة إكس أن الاتفاق يقضي أولا بامتناع إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل وقف حزب الله المدعوم من إيران هجماته على إسرائيل، وذلك بعد أن هددت إسرائيل بشن هجوم على الضاحية الجنوبية اليوم.

وقال النائب حسن فضل الله المنتمي لحزب الله لقناة المنار التابعة للحزب، إن الجماعة ستدعم وقفا شاملا لإطلاق النار في جميع أنحاء لبنان كخطوة تمهيدية لانسحاب القوات الإسرائيلية، وأضاف أن حزب الله سيراقب مدى رسوخ وقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وحاتم ماهر – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية