لبنان: حزب الله وافق على مقترح أمريكي لوقف متبادل للهجمات

بيروت أول يونيو حزيران (رويترز) – قالت سفارة لبنان في واشنطن في بيان اليوم الاثنين إن جماعة حزب الله اللبنانية وافقت على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار متبادل يشمل كامل الأراضي اللبنانية.

وذكر البيان الذي نشرته الرئاسة اللبنانية عبر منصة إكس أن الاتفاق يقضي أولا بامتناع إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل وقف حزب الله المدعوم من إيران هجماته على إسرائيل، وذلك بعد أن هددت إسرائيل بشن هجوم على الضاحية الجنوبية اليوم.

وقال النائب حسن فضل الله المنتمي لحزب الله لقناة المنار التابعة للحزب، إن الجماعة ستدعم وقفا شاملا لإطلاق النار في جميع أنحاء لبنان كخطوة تمهيدية لانسحاب القوات الإسرائيلية، وأضاف أن حزب الله سيراقب مدى رسوخ وقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وحاتم ماهر – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)