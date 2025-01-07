مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

لبنان: سنسلم نجل رجل الدين الراحل القرضاوي إلى الإمارات

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القاهرة (رويترز) – قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان إن السلطات اللبنانية ستسلم عبد الرحمن القرضاوي نجل رجل الدين الراحل يوسف القرضاوي إلى الإمارات بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطوة يوم الثلاثاء.

وأُلقي القبض على عبد الرحمن القرضاوي، وهو شاعر يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، في لبنان يوم 28 ديسمبر كانون الأول بعد عودته من سوريا، بحسب محاميه محمد صبلوح ومنظمة العفو الدولية.

وجاء إلقاء القبض عليه بعد تعليقات له انتقد فيها السلطات الإماراتية والسعودية والمصرية في مقطع مصور نُشر على الإنترنت.

وطلبت الإمارات ومصر تسليمه.

وقالت سارة حشاش نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان يوم الثلاثاء “يُعتقد أن طلبي تسليمه يستندان إلى ممارسة مشروعة لحقه في حرية التعبير”، وحثت السلطات اللبنانية على رفض الطلبين.

ولم ترد وزارتا الخارجية المصرية والإماراتية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقال محامي القرضاوي إنه سيقدم صباح يوم الأربعاء استئنافا عاجلا لمنع تسليمه لكنه يخشى من نقل موكله خارج البلاد قبل ذلك.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
51 إعجاب
84 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
380 إعجاب
268 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
28 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية