لبنان: سنسلم نجل رجل الدين الراحل القرضاوي إلى الإمارات

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القاهرة (رويترز) – قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان إن السلطات اللبنانية ستسلم عبد الرحمن القرضاوي نجل رجل الدين الراحل يوسف القرضاوي إلى الإمارات بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطوة يوم الثلاثاء.

وأُلقي القبض على عبد الرحمن القرضاوي، وهو شاعر يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، في لبنان يوم 28 ديسمبر كانون الأول بعد عودته من سوريا، بحسب محاميه محمد صبلوح ومنظمة العفو الدولية.

وجاء إلقاء القبض عليه بعد تعليقات له انتقد فيها السلطات الإماراتية والسعودية والمصرية في مقطع مصور نُشر على الإنترنت.

وطلبت الإمارات ومصر تسليمه.

وقالت سارة حشاش نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان يوم الثلاثاء “يُعتقد أن طلبي تسليمه يستندان إلى ممارسة مشروعة لحقه في حرية التعبير”، وحثت السلطات اللبنانية على رفض الطلبين.

ولم ترد وزارتا الخارجية المصرية والإماراتية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقال محامي القرضاوي إنه سيقدم صباح يوم الأربعاء استئنافا عاجلا لمنع تسليمه لكنه يخشى من نقل موكله خارج البلاد قبل ذلك.