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لبنان: سنعمل مع سوريا لتعزيز تأمين الحدود

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من تالا رمضان

(رويترز) – قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم السبت خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع إن لبنان وسوريا سيتعاونان في تأمين الحدود البرية ومتابعة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.

وفي أول زيارة يقوم بها رئيس حكومة لبناني إلى سوريا منذ 15 عاما، تحدث ميقاتي في مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع أحمد الشرع القائد الفعلي لسوريا.

وقال الشرع إنهما ناقشا قضايا من بينها التهريب بين البلدين، وتحديات تأمين الحدود والودائع السورية في المصارف اللبنانية.

واتفق الجانبان على تشكيل لجان لمعالجة هذه المسائل وتقديم الدعم.

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