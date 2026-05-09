لبنان: غارة إسرائيلية تودي بحياة 7 في الجنوب

بيروت 9 مايو أيار (رويترز) – ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية في جنوب لبنان اليوم السبت أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 15 آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مقاتلين من جماعة حزب الله في البلدة، متهما إياهم بالتخطيط لشن هجمات على جنود إسرائيليين.

وأضاف في بيان “جيش الدفاع الإسرائيلي على علم بالتقارير المتعلقة بإصابة مدنيين غير متورطين بالمبنى الذي استُهدف فيه الإرهابيون. ويجري حاليا فحص تفاصيل الواقعة”.

وواصلت إسرائيل وجماعة حزب الله تبادل إطلاق النار في جنوب لبنان، حيث أنشأت إسرائيل منطقة أمنية أعلنت عنها من جانب واحد، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأُعلن في 16 أبريل نيسان.

وأعلنت إسرائيل أيضا أنها قتلت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله يوم الأربعاء في أول غارة لها على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وفي الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل وحزب الله حربا، استضافت الولايات المتحدة جولتين من المحادثات بين سفيري لبنان وإسرائيل بواشنطن، في أعلى مستوى من الاتصالات بين ممثلي الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية منذ عقود.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن ممثلي إسرائيل ولبنان سيعقدون جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن يومي الخميس والجمعة.

(تغطية صحفية ليلى بسام – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)