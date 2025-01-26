لبنان: قوات إسرائيل تقتل 22 في الجنوب مع محاولة سكان العودة

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من ليلى بسام وألكسندر كورنويل

بيروت/القدس (رويترز) – قالت السلطات اللبنانية إن القوات الإسرائيلية قتلت 22 شخصا في جنوب البلاد يوم الأحد بعد انتهاء الموعد النهائي لانسحابها من المنطقة ومحاولة الآلاف العودة إلى منازلهم في تحد لأوامر من الجيش الإسرائيلي.

وقالت إسرائيل يوم الجمعة إنها تعتزم إبقاء قواتها في جنوب لبنان لما بعد المهلة التي انتهت يوم الأحد كما كان مقررا في اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأوقف الحرب مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران العام الماضي.

ونص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وإخلاء المنطقة من أسلحة حزب الله ومقاتليه مع انتشار الجيش اللبناني في غضون 60 يوما، وهي المهلة التي انتهت صباح يوم الأحد. لكن إسرائيل تقول إن لبنان لا يطبق بنود الاتفاق بالكامل.

واتهم الجيش اللبناني إسرائيل يوم السبت بالمماطلة في سحب قواتها من الجنوب. وأعلن مقتل أحد جنوده على يد القوات الإسرائيلية يوم الأحد.

واندلع الصراع بين حزب الله وإسرائيل بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة، وبلغ ذروته عندما شن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية كبيرة على الجماعة تسببت في إضعافها وتشريد ما يربو على مليون لبناني.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 22 شخصا قتلوا وأصيب 124 في مواقع عديدة في الجنوب. وأضافت الوزارة في بيان يوم الأحد إن القتلى والمصابين سقطوا جراء “اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته “العاملة في جنوب لبنان أطلقت أعيرة تحذيرية للتصدي لتهديدات في عدة مناطق رصدت فيها القوات اقتراب مشتبه بهم”. وأضافت “عدد من المشتبه بهم… شكلوا خطرا وشيكا” تم اعتقالهم.

وبث تلفزيون المنار اللبناني التابع لحزب الله لقطات من عدة مواقع في الجنوب لسكان يتحركون صوب قراهم في تحد للأمر الإسرائيلي ورفع بعضهم راية حزب الله وصورا لمقاتلين في الجماعة لقوا حتفهم في الحرب.

واتهم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس، موجها حديثه إلى سكان جنوب لبنان، حزب الله بمحاولة تأجيج الموقف وقال إن الجيش الإسرائيلي سيبلغهم “في القريب العاجل” بالمناطق التي يمكنهم العودة إليها.

ويعول حزب الله، الذي تلقى ضربات قوية أضعفته خلال الحرب مع إسرائيل، على الدولة اللبنانية لضمان الانسحاب الإسرائيلي ووصف عدم تنفيذ ذلك في موعده بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال حسن فضل الله النائب عن حزب الله في مجلس النواب “لبنان التزم بالاتفاق وإسرائيل انقلبت عليه بغطاء أمريكي، لبنان ملتزم بالقرار 1701 ونريد له أن يطبق من الطرفين”.

وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان “لفترة قصيرة ومؤقتة” ضروري بشكل عاجل.