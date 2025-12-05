لبنان: محادثات وقف إطلاق النار تهدف أساسا لوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية

reuters_tickers

2دقائق

دبي 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الجمعة إن مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل تهدف أساسا إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها على الأراضي اللبنانية.

جاءت تصريحات عون بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسعى إلى التعاون الاقتصادي مع لبنان، عدوها منذ وقت طويل.

وأبرمت إسرائيل ولبنان اتفاقا لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية العام الماضي، لكن إسرائيل لم توقف هجماتها على جماعة حزب الله.

وقال مسؤولون من الجانبين يوم الأربعاء إن الطرفين أرسلا مبعوثين مدنيين إلى اللجنة العسكرية التي تراقب وقف إطلاق النار، في خطوة توسع نطاق المناقشات بينهما.

وذكرت إسرائيل أنها أرسلت ممثلها إلى لبنان للمساعدة في تمهيد الطريق لإقامة علاقات وتعاون اقتصادي محتمل.

وقال عون في بيان اليوم الجمعة “هذه المفاوضات تهدف أساسا إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق”، الذي رسمته الأمم المتحدة للفصل بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف أيضا لوفد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن لبنان يرحب بأي دولة تود إبقاء قواتها في الجنوب لدعم الجيش بعد انسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) في نهاية عام 2026، موضحا أن عدة دول عبرت بالفعل عن اهتمامها بذلك.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وجنى شقير – إعداد أميرة زهران ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)