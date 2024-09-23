لبنان: مقتل أكثر من 180 في غارات جوية إسرائيلية

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من معيان لوبيل ومايا الجبيلي

القدس/بيروت (رويترز) – شنت إسرائيل غارات جوية على المئات من أهداف جماعة حزب الله اللبنانية يوم الاثنين في أكبر موجة من الضربات من حيث النطاق، مما أدى إلى مقتل أكثر من 180 شخصا وفقا لإحصاءات لبنانية.

كما طالبت إسرائيل اللبنانيين بإخلاء المناطق التي قالت إن الجماعة تخزن أسلحتها بها.

وحولت إسرائيل تركيزها صوب حدودها الشمالية حيث تطلق جماعة حزب الله صواريخ عليها دعما لحليفتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تخوض حربا مع إسرائيل في غزة.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في مقطع فيديو نشره مكتبه يوم الاثنين “نكثف هجماتنا في لبنان، وستستمر العمليات حتى نحقق هدفنا بإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان. هذه أيام يتعين فيها على الإسرائيليين التحلي بالهدوء”.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان وسهل البقاع بشرق البلاد والمنطقة الشمالية بالقرب من سوريا.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 182 شخصا على الأقل قُتلوا بينهم نساء وأطفال ومسعفون، وأصيب 727 في الضربات الإسرائيلية يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس “حتى الآن تم استهداف أكثر من 300 هدف لحزب الله” وذلك بعد أن حذر في وقت سابق من أن غارات جوية وشيكة ستستهدف منازل في لبنان “يخفي فيها حزب الله أسلحته”.

وردا على ذلك، قالت جماعة حزب الله إنها أطلقت صواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية.

ومن المتوقع شن جولة أخرى من الضربات. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الطائرات الإسرائيلية تستعد لمهاجمة الأسلحة الاستراتيجية لحزب الله المخبأة في المنازل في سهل البقاع بلبنان وطالب المدنيين بإخلائها على الفور.

وقال الأميرال دانيال هاجاري في بيان بثه التلفزيون “المشاهد الواردة الآن من جنوب لبنان هي انفجارات ثانوية لأسلحة حزب الله، التي تنفجر داخل المنازل. توجد أسلحة في كل منزل نهاجمه. توجد صواريخ وقذائف وطائرات مسيرة كانت ستهدف لقتل المدنيين الإسرائيليين”.

وزادت الضربات الجوية من الضغوط على جماعة حزب الله التي تعرضت الأسبوع الماضي لضربة وصفها الأمين العام للجماعة حسن نصر الله بأنها “كبيرة وغير مسبوقة” في تاريخها بعد انفجار الآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) وأجهزة (ووكي توكي) التي يستخدمها أعضاؤها.

واتُهمت إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم لكنها لم تؤكد أو تنف مسؤوليتها.

وفي ضربة أخرى، استهدفت غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة عددا من أكبر قيادات حزب الله في هجوم قالت وزارة الصحة اللبنانية إنه أسفر عن مقتل 45 شخصا.

وقال حزب الله إن 16 عضوا من الجماعة من بين القتلى، بمن فيهم القيادي الكبير إبراهيم عقيل والقيادي أحمد وهبي.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن شخصا أصيب بجروح طفيفة من شظايا صاروخ سقط على شمال إسرائيل.

وقال عماد كريدية رئيس شركة الاتصالات اللبنانية أوجيرو لرويترز يوم الاثنين إن الشبكة رصدت أكثر من 80 ألف مكالمة تطلب من الناس إخلاء مناطقهم، دون أن يتم الرد على جميع هذه المكالمات.

وأضاف كريدية أن هذه المكالمات هي “حرب نفسية لإثارة الذعر والفوضى”.

وذكر مراسل من رويترز في جنوب لبنان أن سكان الجنوب تلقوا اتصالات هاتفية من رقم لبناني تأمرهم بالابتعاد فورا مسافة ألف متر عن أي موقع تستخدمه جماعة حزب الله. وتلقى مراسل رويترز المكالمة.

ووصلت هذه المكالمات حتى العاصمة بيروت.

* “حرب نفسية”

قال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري إن الوزارة تلقت مكالمة مماثلة لإخلاء المبنى، لكنه أشار إلى أن الوزارة لن تفعل. وقال لرويترز “هذه حرب نفسية”.

وفي ساحة ساسين بشرق بيروت، أبدى الموظف الحكومي جوزف غفاري خوفه من أن يرد حزب الله على الضربات الإسرائيلية أو أن تندلع حرب شاملة.

وقال “في تخوف أكيد في تخوف لأنه اليوم في فعل وردة فعل. لأنه في حال حزب الله عمل عملية كبيرة رح ترجع إسرائيل تدمر أكثر من هيك. نحن ما نتحمل”.

وأضاف “إسرائيل بدها تضرب بدها تكفي يعني عم تزركه (تضغط على) للسيد حسن ليبلش الحرب. أكيد خطر بس تقول ابعدوا عن حزب الله يعني أكيد في خطر”.

وقال محمد سباعي وهو صاحب متجر في منطقة الحمرا ببيروت لرويترز إن تصعيد الضربات يمثل “بداية الحرب”.

وأضاف “إذا بدهن حرب شو بدنا نعمل، فرضت علينا. يعني ما فينا نعمل شي”.

وفي إفادة بثها التلفزيون في وقت سابق يوم الاثنين قال المتحدث هاجاري إن طلبات الإجلاء “يجري تعميمها باللغة العربية على جميع الشبكات والمنصات في لبنان”.

وأضاف هاجاري عندما سأله صحفيون عن توغل بري إسرائيلي محتمل في لبنان “سنفعل كل ما يلزم” لضمان عودة السكان الذي جرى إجلاؤهم من شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان، وهي أولوية عسكرية لحكومة إسرائيل.

وعرض هاجاري في الإفادة مقطعا مصورا من الجو قال إنه يظهر عناصر في حزب الله يحاولون إطلاق صواريخ كروز من منزل في لبنان، وهجوما إسرائيليا قبل لحظات من تنفيذ الإطلاق.

وقال “حزب الله يعرضكم للخطر. يعرضكم وعائلاتكم للخطر”.

* طائرات حربية تحلق على ارتفاع منخفض

قال شهود من رويترز إن طائرات حربية إسرائيلية نفذت موجة مكثفة من الهجمات الجوية صباح يوم الاثنين على بلدات بمحاذاة الحدود الجنوبية للبنان وأيضا إلى الشمال منها.

وذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية وسكان إن صاروخا سقط في منطقة جبلية غير مأهولة شرقي مدينة جبيل الساحلية يوم الاثنين.

وقال أحد السكان طالبا عدم الكشف عن هويته إن المنطقة لم تتعرض لغارات جوية من قبل، مشيرا إلى أنها تقع بين قرى يقطنها مسيحيون وشيعة.

وسمع مراسلون من رويترز في مدينة صور الساحلية بجنوب البلاد طائرات حربية تحلق على ارتفاع منخفض وسلسلة من الهجمات الجوية القريبة.

وذكرت قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله أن طائرات حربية نفذت أيضا هجمات جوية على منطقة الهرمل في شمال لبنان.