لبنان: مقتل شخصين في ضربات إسرائيلية رغم وقف إطلاق النار

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بيروت (رويترز) – قالت السلطات اللبنانية إن شخصين على الأقل قتلا يوم الاثنين في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان في وقت يتسم فيه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى أكثر من عام من الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية بالهشاشة على نحو متزايد.

وينص الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني على ألا تنفذ إسرائيل عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف مدنية أو عسكرية أو أهداف حكومية أخرى في لبنان الذي سيمنع بدوره أي جماعات مسلحة ومنها حزب الله من تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وتبادل لبنان وإسرائيل بالفعل الاتهامات بانتهاك الاتفاق، وقالت بيروت يوم الاثنين إن الانتهاكات أصبحت تسفر عن سقوط قتلى.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصا قتل في غارة جوية إسرائيلية على بلدة مرجعيون بجنوب لبنان على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل.

وقالت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت أحد أفرادها أثناء تأديته لواجبه في النبطية، على بعد 12 كيلومترا من الحدود، مما أدى إلى مقتله. ووصفت الهجوم بأنه “خرق فاضح لاتفاقية الهدنة”.

وقال الجيش اللبناني إن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت جرافة تابعة له في شمال شرق لبنان بالقرب من الحدود مع سوريا، مما أدى إلى إصابة جندي.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على أسئلة من رويترز للتعليق على الهجومين في مرجعيون والنبطية. وأصدر الجيش بيانا قال فيه إنه هاجم مركبات عسكرية تعمل بالقرب من بنية تحتية عسكرية لحزب الله في سهل البقاع، إلى جانب مركبات عسكرية بالقرب من الحدود مع سوريا.

وأقر الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي لبناني في هجوم شنه وقال إن الواقعة قيد المراجعة.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن لبنان سجل ما لا يقل عن 54 انتهاكا من جانب إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن.

وبري حليف لجماعة حزب الله وكان الوسيط الرئيسي الذي فوضته بيروت في محادثات وقف إطلاق النار.

ودعا بري في بيان أصدره مكتبه اللجنة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار إلى بدء عملها “بشكل عاجل” و”إلزام” إسرائيل بوقف انتهاكاتها وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على أن تتولى آلية مراقبة تستضيفها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وترأسها الولايات المتحدة مسؤولية مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتأكد منه والمساعدة على ضمان تنفيذه.

وقال بري “ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال عدوانية تمثل خرقا فاضحا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار”.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى يوم الاثنين إن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، الذي توسط في وقف إطلاق النار بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت لأسابيع، حذر إسرائيل من الانتهاكات.

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية حتى الآن على هذه التقارير.