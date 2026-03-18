لبنان: مقتل 10 في غارات إسرائيلية مكثفة على وسط بيروت

بيروت 18 مارس آذار (رويترز) – قالت السلطات اللبنانية إن إسرائيل كثفت الغارات الجوية على وسط بيروت اليوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وتدمير مبنى مكون مؤلف من عشرة طوابق، في الأسبوع الثالث من حرب دائرة بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وهزت الغارات بيروت طوال الليل وحتى صباح اليوم، وأضاءت السماء فوق الضاحية الجنوبية التي تسيطر عليها جماعة حزب الله وتعرضت لقصف مكثف من إسرائيل منذ أن دخلت الجماعة المدعومة من إيران الحرب في الشرق الأوسط دعما لطهران.

وفي وقت متأخر من أمس الثلاثاء قالت الجماعة إنها أطلقت “وابلا كبيرا من الصواريخ”، بالإضافة إلى طائرات مسيرة ونيران مدفعية، على إسرائيل في واحدة من الهجمات الصاروخية الأكثر كثافة منذ بداية الحرب. وقالت مصادر أمنية لبنانية إن أول دفعة شملت ما يقرب من 100 صاروخ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء إنه أكمل موجة من الضربات خلال الليل استهدفت البنية التحتية لحزب الله، بعد أن أطلقت الجماعة عشرات القذائف على إسرائيل أمس الثلاثاء.

وتعرض وسط بيروت لأربع غارات جوية على مدى ثماني ساعات، استهدفت مبان في مجموعة من الأحياء القريبة من وسط المدينة ومقر الحكومة اللبنانية.

وأصدر متحدث عسكري إسرائيلي تحذيرا على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إحدى الغارات، لكنه لم يفعل ذلك قبل الغارات الثلاث الأخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي في البيان إنه “ضرب مواقع” لمؤسسة (القرض الحسن) المالية التي تديرها جماعة حزب الله في بيروت، وإن البحرية الإسرائيلية استهدفت مقاتلين من حزب الله في المدينة. ولم يذكر البيان مواقع محددة.

ودمرت غارة جوية في حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (2330 بتوقيت جرينتش) عدة طوابق من مبنى سكني في حي زقاق البلاط في بيروت، ودمرت غارة في حي البسطة المجاور طابقين على الأقل من أحد المباني في التوقيت نفسه تقريبا.

وفي حوالي الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش)، دمرت غارة أعنف مبنى كاملا في حي الباشورة.

أما الضربة الرابعة فوقعت حوالي الساعة 8:00 صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) ودمرت طابقا في مبنى ثان في زقاق البلاط، على بعد حوالي 50 مترا من موقع الضربة السابقة.

وقبل الغارة على الباشورة، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا على وسائل التواصل الاجتماعي أشار فيه إلى مبنى بعينه وقال إنه يعتزم التحرك ضد ما وصفها بأنها منشأة لحزب الله في المنطقة. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات في هذه الضربة.

ولم يصدر أي تحذير قبل الغارات على زقاق البلاط والبسطة.

والمناطق المستهدفة هي أحياء في بيروت لها تركيبة سكانية مختلطة على مر التاريخ، إذ يقطنها عدد كبير من المسلمين الشيعة، وتتمتع فيها جماعة حزب الله وحركة أمل المتحالفة معها بنفوذ سياسي.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 27 آخرون في الغارات على بيروت.

* غارات الأسبوع الماضي شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على حيي الباشورة وزقاق البلاط الأسبوع الماضي، لكن غارات اليوم الأربعاء هي الأكثر كثافة على العاصمة حتى الآن.

وقالت السلطات اللبنانية إن أكثر من 900 شخص قتلوا في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية منذ دخول حزب الله الحرب الإقليمية دعما لطهران في الثاني من مارس آذار، ونزح أكثر من مليون شخص عن ديارهم.

ولم يتم الإبلاغ عن أي قتلى في إسرائيل نتيجة للهجمات التي شنها حزب الله بالصواريخ والطائرات المسيرة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من جنوده قتلا في جنوب لبنان خلال العمليات.

وشنت إسرائيل المزيد من الغارات الجوية الدامية في المناطق الشرقية والجنوبية من لبنان – وهي أجزاء من البلاد يحظى فيها حزب الله بنفوذ وتتعرض أيضا لقصف إسرائيلي مكثف منذ الثاني من مارس آذار.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن وزارة الصحة قولها إن أربعة أشخاص قتلوا في غارة جوية على مدينة بعلبك في شرق لبنان، فيما قتل عشرة أشخاص في غارات جوية على ثلاثة مواقع مختلفة في الجنوب.

(شارك في التغطية أحمد الكردي من بيروت وستيفن شير من القدس وإيناس العشري من القاهرة وجنى شقير من دبي – إعداد دعاء محمد وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )