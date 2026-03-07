لبنان: مقتل 16 على الأقل في قصف إسرائيلي على بلدة في الشرق
7 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت إن 16 شخصا على الأقل سقطوا قتلى في غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة النبي شيت شرق لبنان خلال الليل، في واحدة من أعنف الضربات الإسرائيلية منذ تجدد الحرب الأسبوع الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد القتلى قد يرتفع، وأن 35 شخصا أصيبوا بجروح.
وتجاوز عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان 200 شخص منذ أن أطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل يوم الاثنين الماضي، ما أدى إلى قصف إسرائيلي مكثف.
(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)