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لبنان: مقتل 20 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على بلدة علمات

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بيروت (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية يوم الأحد إن 20 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال قتلوا وأصيب ستة آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة علمات في محافظة جبل لبنان.

وأضافت الوزارة أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران في غارة إسرائيلية على مشغرة في منطقة سهل البقاع الغربي في وقت متأخر من مساء السبت، بينما قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون في غارة على سحمر الواقعة في المنطقة ذاتها في نفس الليلة.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجيش الإسرائيلي، الذي يقول إنه يستهدف مقاتلي جماعة حزب الله في لبنان.

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