لبنان: مقتل 356 في غارات إسرائيلية ومطالبات للمدنيين بإخلاء مناطق

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من معيان لوبيل ومايا الجبيلي

القدس/بيروت (رويترز) – قالت إسرائيل إنها شنت ضربات جوية يوم الاثنين على المئات من أهداف جماعة حزب الله في لبنان، حيث قالت وزارة الصحة إن الهجمات أودت بحياة 356 شخصا على الأقل.

وهذا أكبر عدد قتلى يومي يسقط في لبنان منذ عقود مما يزيد من حدة الصراع المستمر منذ عام تقريبا بين إسرائيل والجماعة المدعومة من إيران.

وعقب بعض من أشد عمليات تبادل لإطلاق النار عبر الحدود منذ بدء الأعمال القتالية، طالبت إسرائيل اللبنانيين بإخلاء المناطق التي قالت إن الجماعة تخزن أسلحتها فيها.

وقال وزير الخارجية اللبناني ناصر ياسين لرويترز إن عشرات الآلاف يفرون من جنوب لبنان “بسبب الفظائع الإسرائيلية”.

وأضاف أنه تم تشغيل 89 ملجأ مؤقتا في المدارس وما شابه ذلك، تتسع لأكثر من 26 ألف شخص حتى الآن.

وأرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا قصيرا بالفيديو موجها إلى الشعب اللبناني.

وقال “حرب إسرائيل ليست معكم، بل مع حزب الله. ولفترة طويلة كان حزب الله يستخدمكم دروعا بشرية”.

وحولت إسرائيل تركيزها صوب حدودها الشمالية حيث تطلق جماعة حزب الله الصواريخ عليها دعما لحليفتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تخوض حربا مع إسرائيل في قطاع غزة منذ نحو عام.

واستهدف الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين حزب الله في جنوب وشرق وشمال لبنان.

وقال وزير الصحة اللبناني إن 356 شخصا، بينهم 24 طفلا و42 امرأة، قُتلوا وأصيب 1246 آخرون في الغارات الإسرائيلية.

وصرح مسؤول لبناني بأن هذا أكبر عدد قتلى منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في بيان “اليوم هو ذروة مهمة. في هذا اليوم أخرجنا عشرات الآلاف من الصواريخ والذخيرة الدقيقة من الخدمة. ما بناه حزب الله على مدى فترة 20 عاما منذ حرب لبنان الثانية يدمره في الواقع الجيش الإسرائيلي”.

وذكر سلاح الجو الإسرائيلي عبر منصة إكس إنه نفذ نحو 650 مهمة جوية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهاجم ما يزيد على 1100 هدف باستخدام أكثر من 1400 ذخيرة، وأصاب المباني والمركبات والأماكن الأخرى التي قال إنها مقرات لتخزين الأسلحة.