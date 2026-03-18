لبنان: مقتل 6 في غارات إسرائيلية على وسط بيروت

بيروت 18 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص اليوم الأربعاء، وهزت الضربات قلب العاصمة مع تكثيف إسرائيل هجومها على جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

واستهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية أيضا الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، حيث أظهرت لقطات لرويترز انفجارات تضيء سماء الليل.

واستهدف معظم الغارات الإسرائيلية في منطقة بيروت الضاحية الجنوبية، لكن إسرائيل شنت أيضا عددا من الهجمات على مناطق بوسط العاصمة منذ انزلاق لبنان إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط في الثاني من مارس آذار.

ودمرت غارة جوية في حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت جرينتش) عدة طوابق من مبنى سكني في حي زقاق البلاط في بيروت، بينما دمرت غارة في حي البسطة المجاور طابقين على الأقل من أحد المباني.

وفي حوالي الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش)، دمرت غارة أعنف مبنى كاملا في حي الباشورة – وهو منطقة قريبة من وسط بيروت استهدفتها إسرائيل أيضا الأسبوع الماضي.

* تحذير إسرائيلي

قبل الغارة على الباشورة، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا على وسائل التواصل الاجتماعي أشار فيه إلى مبنى بعينه وقال إنه يعتزم التحرك ضد ما وصفها بأنها منشأة لحزب الله في المنطقة. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات في هذه الضربة.

ولم يصدر أي تحذير قبل الغارات على زقاق البلاط والبسطة التي قالت وزارة الصحة اللبنانية إنها أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 24 آخرين.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على حيي الباشورة وزقاق البلاط الأسبوع الماضي – وكلاهما يقع بالقرب من مقر الحكومة اللبنانية في وسط بيروت.

وقالت السلطات اللبنانية إن أكثر من 900 شخص قتلوا في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية منذ دخول حزب الله الحرب الإقليمية دعما لطهران في الثاني من مارس آذار، ونزح أكثر من مليون شخص عن ديارهم.

ولم يتم الإبلاغ عن أي قتلى في إسرائيل نتيجة للهجمات التي شنها حزب الله بالصواريخ والطائرات المسيرة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من جنوده قتلا في جنوب لبنان خلال العمليات.

وشنت إسرائيل المزيد من الغارات الجوية الدامية في المناطق الشرقية والجنوبية من لبنان – وهي أجزاء من البلاد يحظى فيها حزب الله بنفوذ وتتعرض أيضا لقصف إسرائيلي مكثف منذ الثاني من مارس آذار.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الصحة القول إن أربعة أشخاص قتلوا في غارة جوية على مدينة بعلبك في شرق لبنان، فيما قتل 10 أشخاص في غارات جوية على ثلاثة مواقع مختلفة في الجنوب.

(شارك في التغطية توم بيري وأحمد الكردي من بيروت وإيناس العشري من القاهرة – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)