لبنان: مقتل 6 مسعفين في هجومين إسرائيليين خلال 24 ساعة

بيروت 22 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة إن ستة لبنانيين من العاملين في المجال الطبي لقوا حتفهم في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأعلنت استنكارها للهجومين ووصفتهما بأنها ينتهكان القانون الدولي.

وذكرت الوزارة أن هجوما إسرائيليا بدأ خلال الليل واستمر حتى صباح اليوم الجمعة في بلدة حناوية بجنوب لبنان أودى بحياة أربعة من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية.

وقالت الوزارة إن غارة إسرائيلية أسفرت صباح اليوم عن مقتل مسعفين اثنين من جمعية الرسالة في دير قانون النهر.

ولم يصدر أي رد بعد من الجيش الإسرائيلي على أسئلة من رويترز للتعليق على الهجومين.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وكاثرين كارتيير من بيروت – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)