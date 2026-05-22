The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

لبنان: مقتل 6 مسعفين في هجومين إسرائيليين خلال 24 ساعة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بيروت 22 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة إن ستة لبنانيين من العاملين في المجال الطبي لقوا حتفهم في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأعلنت استنكارها للهجومين ووصفتهما بأنها ينتهكان القانون الدولي.

وذكرت الوزارة أن هجوما إسرائيليا بدأ خلال الليل واستمر حتى صباح اليوم الجمعة في بلدة حناوية بجنوب لبنان أودى بحياة أربعة من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية.

وقالت الوزارة إن غارة إسرائيلية أسفرت صباح اليوم عن مقتل مسعفين اثنين من جمعية الرسالة في دير قانون النهر.

ولم يصدر أي رد بعد من الجيش الإسرائيلي على أسئلة من رويترز للتعليق على الهجومين.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وكاثرين كارتيير من بيروت – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية