لبنانيون يبحثون عن قتلاهم في قرى مدمرة مع انسحاب إسرائيل

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من إميلي ماضي

كفركلا (لبنان) (رويترز) – عاد سكان جنوب لبنان إلى قراهم المدمرة يوم الثلاثاء بحثا عن جثث ذويهم الذين قتلوا في الحرب التي اندلعت العام الماضي بين إسرائيل وجماعة حزب الله مع انسحاب القوات الإسرائيلية من معظم الأراضي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل ستكمل انسحابها من الجنوب يوم الثلاثاء للوفاء بالموعد النهائي المحدد بموجب وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة، لكنها ستبقى مؤقتا في خمس نقاط تعد ضرورية لأمنها.

وقال حزب الله، الذي تعرض لضربات شديدة في الحرب، إن إسرائيل لا تزال تحتل أراض لبنانية وحمل الدولة اللبنانية مسؤولية إخراج القوات الإسرائيلية.

وفي قرية كفركلا الواقعة على خط المواجهة، لم يبق سوى مبنى واحد قائما. وقالت ساكنة تدعى نهى حمود إنها وصلت إلى الحي الذي كانت تعيش فيه لكنها لم تتمكن من تحديد مكان منزلها.

وأضافت أن الحي بأكمله تعرض للتدمير.

وأشارت إلى أن أفراد الإنقاذ انتشلوا عدة جثث من تحت الأنقاض، كما عثروا على شخصين ما زالا على قيد الحياة.

وقالت مصادر محلية إن من عثر عليهم أحياء وأموات هم من مقاتلي حزب الله الذين قُتل الآلاف منهم في الحرب.

وقال السياسي اللبناني البارز علي حسن خليل، الذي ينحدر من الجنوب، إن مئات السكان ذهبوا لتفقد أكثر من ست قرى صار الوصول إليها ممكنا، مضيفا أن الجيش اللبناني لا يزال يعمل على فتح الطرق.

وأضاف أن استمرار بقاء القوات الإسرائيلية ينكأ جراحا.

أدى الصراع إلى نزوح عشرات الآلاف من الإسرائيليين من شمال إسرائيل وما يربو على مليون من لبنان، واندلع عندما بدأ حزب الله في إطلاق الصواريخ على إسرائيل في الثامن من أكتوبر تشرين الأول 2023 تضامنا مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

كما زار بعض السكان يوم الثلاثاء تجمع مسغاف عام السكني الإسرائيلي القريب من الحدود مع لبنان وزرعوا به أشجارا.

وقال ساكن يدعى دانيال مالك “على الرغم من أننا اضطررنا للإخلاء، ظلت قلوبنا هنا”. وأضاف “نريد حقا العودة لكن قدرا كبيرا من عدم اليقين لا يزال يحيط بنا لأننا لا نعرف متى سيكون الوضع آمنا”.

أرسلت إسرائيل قوات إلى الجنوب خلال عملية عسكرية كبرى ضد حزب الله، في ذروة الأعمال القتالية التي استمرت لمدة عام تقريبا بعد اشتعال فتيل الحرب في غزة. ووجهت إسرائيل ضربات قوية للجماعة المدعومة من إيران، مما أسفر عن مقتل أمينها العام حسن نصر الله والآلاف من مقاتليها، وهو ما أدى إلى إضعافها بشكل كبير.

* ’شعور ممزوج بالفرح والحزن’

في يارون، وهي قرية أخرى في لبنان تقع على خط المواجهة، حملت امرأة باقة من زهور الربيع بيد وراية حزب الله ذات اللون الأصفر في اليد الأخرى بينما كانت تتفقد الدمار.

وانتشل عمال الإنقاذ جثة واحدة على الأقل من تحت الأنقاض.

وقالت سهيلة ضاهر وهي من السكان العائدين “شعورنا ممزوج بالفرح والحزن. فيه شُهدا بعد ما شيلناها”. وأضافت “الدمار كله بيتعوض الحمد لله بس الشُهدا مش هترجع”.

وتتطلب شروط وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة انسحاب إسرائيل ومنع حزب الله من أن يكون له أي وجود عسكري في جنوب لبنان حيث تتمتع الجماعة بدعم سياسي بين الشيعة. ويتطلب الاتفاق أيضا انتشار الجيش اللبناني المدعوم من الولايات المتحدة في المنطقة الحدودية.

وكان من المقرر أن تنسحب إسرائيل بحلول 26 يناير كانون الثاني، لكن تم تمديد ذلك حتى 18 فبراير شباط بعد أن اتهمت لبنان بانتهاك الشروط. واتهم لبنان حينها إسرائيل بإرجاء سحب قواتها.

وقال حسن فضل الله النائب عن حزب الله متحدثا لرويترز في يارون: “العدو الإسرائيلي لا يزال يحتل أراض لبنانية. وهذه الأرض اللبنانية يجب أن تحرر. والآن المسؤولية الأساسية تلقى على عاتق الدولة اللبنانية”.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي بين رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام يوم الثلاثاء أن لبنان سيعتبر أي استمرار للوجود الإسرائيلي على أراضيه احتلالا، مع التأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لضمان انسحاب إسرائيل.

وجاء في البيان “إزاء تمادي إسرائيل في تنصلها من التزاماتها وتعنتها في نكثها بالتعهدات الدولية، يعلن المجتمعون… التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية”.

وأكد البيان تمسك الدولة اللبنانية “بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي”.

وقالت الأمم المتحدة إنه على الرغم من التأخير في سحب القوات الإسرائيلية فقد تم إحراز “تقدم ملموس” منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أواخر نوفمبر تشرين الثاني، مشيرة إلى أن إسرائيل انسحبت من المراكز السكانية في جنوب لبنان وانتشر الجيش اللبناني “وسط ظروف صعبة”.