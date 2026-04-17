لبنانيون يعودون لمناطق “غير صالحة للعيش” مع صمود نسبي في هدنة مع إسرائيل

بيروت/القاسمية (لبنان)/القدس 17 أبريل نيسان (رويترز) – بدأ نازحون شردتهم الحرب في لبنان العودة إلى بلداتهم وأحيائهم المدمرة اليوم الجمعة ليجد كثيرون منهم منازلهم مدمرة أو غير صالحة للسكن، مما دفعهم للتردد في البقاء خشية انهيار وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس عن اتفاق حكومتي لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، مما زاد من التفاؤل باحتمال اقتراب نهاية صراع اندلع بالتوازي مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبينما يقول ترامب إن لبنان وإسرائيل سيعملان على التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، يثير وقف إطلاق النار تساؤلات كبيرة، من أبرزها أنه لا يطالب إسرائيل بسحب قواتها التي تحتل أجزاء من الجنوب، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن القوات ستواصل هدم المنازل التي يرى أن حزب الله يستخدمها.

كما يؤكد حزب الله المدعوم من إيران، والذي يعمل بشكل مستقل عن الدولة اللبنانية، أن له “الحق في المقاومة”.

* “خائفون من العودة”

في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، تراكمت تلال من الأنقاض مكان بنايات سكنية وشاعت رائحة الموت في الجو.

وقال علي حمزة، الذي كان قد زار للتو منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت “تفقدت منزلي والحمد لله أن المبنى لا يزال قائما”.

لكنه أضاف “الناس خائفون من العودة. من المستحيل العيش في هذه الظروف ومع هذه الروائح. العودة الكاملة صعبة الآن، على الرغم من مشقة النزوح”.

وقال وهو يجمع الضروريات من المنزل بما فيها الكتب المدرسية “لقد فقدنا كل شيء.. لا نريد أن يضيع العام الدراسي على الأولاد”.

وفي القاسمية بجنوب لبنان، عبرت السيارات جسرا مؤقتا فوق نهر الليطاني، أقيم على عجل بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش). ودمرت إسرائيل جميع الجسور فوق نهر الليطاني خلال الحرب، وفجرت الجسر الموجود في القاسمية أمس الخميس.

وقالت السلطات اللبنانية إن الحرب قتلت أكثر من 2100 وأجبرت 1.2 مليون على النزوح. وأغلب النازحين من الشيعة الذين تحملوا أيضا الوطأة الأكبر لحرب عام 2024.

وأطلق حزب الله مئات الصواريخ والطائرات المسيرة صوب إسرائيل خلال الحرب. وأعلنت إسرائيل أن هجمات حزب الله قتلت اثنين من المدنيين بينما قتل 13 جنديا إسرائيليا في لبنان منذ الثاني من مارس آذار.

* “منطقة أمنية”

قال كاتس إن المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني، الذي يصب في البحر المتوسط على بعد 30 كيلومترا من الحدود، لم يكتمل تطهيرها بعد من مسلحي حزب الله وأسلحته.

وتابع قائلا “هذا سينفذ بسبل سياسية أو عبر مواصلة الجيش للأنشطة العسكرية بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار”.

وأضاف كاتس أن القوات الإسرائيلية ستواصل السيطرة على المناطق التي دخلتها وقال إن إسرائيل أسست “منطقة أمنية” تمتد لعشرة كيلومترات في عمق لبنان.

ووصف الرئيس اللبناني جوزاف عون المفاوضات مع إسرائيل بأنها حساسة ومحورية. وعقدت الحكومة اللبنانية قبل أيام في واشنطن محادثات هي الأرفع مع إسرائيل في عقود.

وأضاف أن التركيز ينصب على كيفية الحفاظ على وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل والإفراج عن الأسرى.

وسعت الحكومة اللبنانية لتنفيذ نزع سلاح حزب الله سلميا لمدة عام وحظرت أنشطته العسكرية في الثاني من مارس آذار.

* “ما بينسكن”

أصدرت إسرائيل أوامر للسكان بإخلاء مناطق واسعة من جنوب لبنان خلال الحرب.

وقال فضل بدر الدين، الذي جاء مع ابنه الصغير وزوجته لزيارة النبطية في جنوب البلاد “والله في دمار وما بينسكن، بناخد أغراضنا وراجعين بالليل، الله يحمي الشباب والله يفرجها علينا جميعا وتخلص ها القصة بشكل نهائي مش مؤقت ونرجع على بيوتنا وأرزاقنا. الله يحمي الجميع”.

وأوقف حزب الله إطلاق النار على أهداف إسرائيلية عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكنه لم يعلن تأييده للاتفاق رسميا. وأشاد حزب الله بالضغط الذي مارسته إيران على واشنطن للتوصل لوقف لإطلاق النار.

وقالت لينا خطيب الباحثة في معهد تشاتام هاوس للسياسات في لندن إن من المرجح أن “يستمر النشاط الإسرائيلي في جنوب لبنان لتحقيق هدفه المتمثل في إقامة منطقة عازلة”.

وأضافت “حتى في حالة حدوث انتهاكات عسكرية لشروط وقف إطلاق النار، لا يعني ذلك بالضرورة تخلي الأطراف المختلفة عن التزاماتها السياسية بشروط وقف إطلاق النار”.

وقال ترامب إن لبنان وافق على “الاضطلاع بمسألة حزب الله”.

ومن شأن أي خطوة من جانب الدولة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله بالقوة أن تنذر بنشوب صراع في بلد مزقته الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وأدت محاولات حكومة مدعومة من الغرب لكبح جماح حزب الله في 2008 إلى نشوب اقتتال قصير.

وقال ترامب إنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون للبيت الأبيض لعقد “محادثات جادة” بين البلدين، وهما في حالة حرب من الناحية الفنية منذ قيام إسرائيل في 1948.

وأبلغ الجيش اللبناني عن انتهاكات لوقف إطلاق النار من جانب إسرائيل، بما في ذلك قصف متقطع لعدة قرى في جنوب لبنان، ودعا المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن على ذلك من الجيش الإسرائيلي.

(شارك في التغطية نزيه عسيران وأحمد الكردي من بيروت وعزيز طاهر من النبطية – إعداد مروة سلام وسلمى نجم ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سها جادو وأيمن سعد مسلم )