لبنان سيقدم شكوى بمجلس الأمن ضد إسرائيل لبنائها جدارا على الحدود بعد “الخط الأزرق”

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بيروت (رويترز) – أعلنت الرئاسة اللبنانية يوم السبت أن لبنان سيتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد إسرائيل لبنائها جدارا إسمنتيا على حدود لبنان الجنوبية “يتخطى الخط الأزرق”.

والخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة، ويفصل لبنان عن إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وانسحبت القوات الإسرائيلية إلى الخط الأزرق عند مغادرتها جنوب لبنان في عام 2000.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الجمعة إن الجدار حرم السكان المحليين من الوصول إلى مساحة تفوق أربعة آلاف متر مربع (حوالي فدان) من الأراضي اللبنانية.

وأيدت الرئاسة اللبنانية تصريحات دوجاريك وقالت في بيان إن استمرار إسرائيل في البناء يشكل “انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه”.

وقال دوجاريك إن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) طلبت إزالة الجدار.

ونفى متحدث عسكري إسرائيلي تجاوز الجدار للخط الأزرق.

وقال المتحدث “الجدار جزء من خطة أشمل لجيش الدفاع الإسرائيلي وبدأ تشييده في 2022”.

وأضاف “منذ اندلاع الحرب، وفي إطار الدروس المستفادة منها، يسرّع جيش الدفاع الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك تعزيز الحاجز المادي بطول الحدود الشمالية”.

وتعمل اليونيفيل، التي تأسست في 1978، بين نهر الليطاني في الشمال والخط الأزرق في الجنوب. ويظهر الموقع الإلكتروني لليونيفيل أن القوة تضم أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة ونحو 800 موظف مدني.

(تغطية صحفية ليلى بسام – إعداد معاذ عبدالعزيز ومحمد علي فرج للنشرة العربية)

