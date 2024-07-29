لبنان متأهب للرد الإسرائيلي وقتيلان جراء غارة إسرائيلية على الجنوب

reuters_tickers

4دقائق

بيروت/القدس (رويترز) – قال الدفاع المدني اللبناني إن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في جنوب لبنان اليوم الاثنين، وذلك وسط تأهب في البلاد للرد الإسرائيلي على هجوم صاروخي أسفر عن مقتل 12 طفلا وفتى مطلع الأسبوع.

وفوض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في ساعة متأخرة من يوم الأحد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ القرار بشأن “طريقة وتوقيت” الرد على الهجوم الصاروخي على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة جماعة حزب الله اللبنانية بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع يوم السبت، وهو ما نفته الجماعة المتحالفة مع إيران.

وفاقم الهجوم الذي شهد سقوط صاروخ على ملعب رياضي في الجولان المخاوف من تطور التوتر الحذر إلى تصعيد أكثر خطورة، مما أثار مطالبات دولية للجانبين بضبط النفس.

ولم تتوافر أي مؤشرات حتى الآن بشأن الإجراء الذي قد تتخذه إسرائيل، لكن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين لم تكشف عن هوياتهم القول إن الرد سيكون “محدودا لكنه ذو مغزى”.

وأشار التقرير إلى أن خيارات الرد تتراوح بين هجوم محدود لكن “مثيرا للإعجاب في الصور” على البنية التحتية مثل الجسور ومحطات الكهرباء والموانئ، إلى ضرب مستودعات أسلحة حزب الله أو استهداف قادة كبار بالجماعة.

وقال مسؤول بالدفاع المدني اللبناني لرويترز إن الغارة الإسرائيلية بمسيرة على جنوب لبنان يوم الاثنين أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفل. ولم يذكر الدفاع المدني ما إذا كان القتيلان من المسلحين أم المدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى منطقة الجليل الغربي يوم الاثنين.

وتم إلغاء أو تأجيل رحلات جوية في مطار بيروت الدولي وسط مخاوف شركات الطيران من رد إسرائيل.

ويبدو أن كلا من إسرائيل وحزب الله يبذل قصارى جهده لتجنب اندلاع حرب شاملة منذ بدأ الجانبان تبادل إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول إثر اندلاع الحرب في غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد إنه لا يرغب في رؤية تصعيد للصراع على الحدود الشمالية لإسرائيل، وأكد مجددا دعم الولايات المتحدة لها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في طوكيو “أشدد على حق (إسرائيل) في الدفاع عن مواطنيها وإصرارنا على ضمان أنهم قادرون على فعل ذلك… لكننا أيضا لا نريد رؤية تصاعد الصراع. لا نريد رؤيته يمتد”.

ونفت جماعة حزب الله إطلاق الصاروخ الذي قتل الأطفال والفتيان لكنها قالت في ذلك الوقت إنها أطلقت صاروخا على هدف عسكري في هضبة الجولان، وهي منطقة حدودية احتلتها إسرائيل من سوريا بعد حرب عام 1967 وضمتها في خطوة لا تحظى بوجه عام باعتراف دولي.