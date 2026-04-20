لبنان وإسرائيل سيعقدان جولة ثانية من المحادثات في واشنطن يوم الخميس
20 أبريل نيسان (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ومصدر إسرائيلي رفض ذكر اسمه في تصريحات لرويترز اليوم الاثنين إن ممثلين عن إسرائيل ولبنان سيعقدون محادثات في واشنطن يوم الخميس.
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات على مستوى السفراء بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استضاف الجولة الأولى من المحادثات بين السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر وسفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض في 14 أبريل نيسان، في أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عقود.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “سنواصل تسهيل إجراء مناقشات مباشرة وبحسن نية بين الحكومتين.”
وستكون هذه أول محادثات بين الجانبين منذ بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام يوم الخميس.
(تغطية صحفية حاتم ماهر وأحمد الإمام من القاهرة وألكسندر كورنويل من القدس – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)