لبنان وإسرائيل يعقدان محادثات في روما لتنفيذ الاتفاق الإطاري

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بيروت/روما 14 يوليو تموز (رويترز) – استأنف لبنان وإسرائيل المحادثات اليوم الثلاثاء في روما، وتأمل بيروت في إحراز تقدم نحو ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة رغم ضعف التوقعات بإحراز تقدم سريع.

وبرزت الجهود الدبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة منذ عودة حزب الله وإسرائيل إلى الحرب في الثاني من مارس آذار وسط الصراع الأوسع نطاقا في المنطقة، ومضت قدما رغم اعتراضات قوية من جماعة حزب الله المدعومة من إيران، والتي تعتقد أن الضغط الإيراني على واشنطن هو السبيل الوحيد لضمان إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل.

وطلبت إيران أن يكون إنهاء الحرب في لبنان جزءا من اتفاقها المؤقت مع الولايات المتحدة والذي تم توقيعه الشهر الماضي، لكن تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى زعزعة الاتفاق الأسبوع الماضي.

ويحتل الجيش الإسرائيلي ما يصفه “بمنطقة عازلة” تمتد لمسافة حوالي 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية على طول الحدود الإسرائيلية بالكامل. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هذه المنطقة ضرورية لحماية التجمعات السكانية في شمال إسرائيل من هجمات حزب الله.

وأسفر اجتماع عقد في واشنطن يوم 26 يونيو حزيران عن اتفاق دعا إلى إنهاء الصراع في لبنان ونزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة واضحة إلى حزب الله، ونشر قوات لبنانية في الجنوب والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية.

لكن الضربات الإسرائيلية القاتلة استمرت، ورفض حزب الله الاتفاق وكذلك الجهود الرامية إلى نزع سلاحه. وقالت إسرائيل إن قواتها ستبقى في جنوب لبنان طالما ظل حزب الله مسلحا.

وقال مسؤولون لبنانيون لرويترز إن مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين سيجتمعون في السفارة الأمريكية في روما يومي الثلاثاء والأربعاء لتحديد طريقة تنفيذ الاتفاق الإطاري. وقال أحد المسؤولين إن نقل المحادثات إلى روما سيسهل على وفدي البلدين التشاور مع حكومتيهما للحصول على التوجيهات أثناء التفاوض.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أمس الاثنين إن بلاده عرضت استضافة المحادثات لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي في لبنان.

وقال تاياني قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الاثنين “يسعدنا جدا أيضا أن تكون روما مكانا لعقد هذه الاجتماعات. وبهذه الطريقة، تصبح عاصمتنا عاصمة للسلام”.

* المناطق التجريبية على طاولة المفاوضات

عبر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في تصريحات نشرها مكتبه أمس الاثنين، عن أمله في أن يسفر اجتماع روما عن خطوات ملموسة وعملية على الأرض لتنفيذ الاتفاق وعن بدء الانسحاب الإسرائيلي حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار في الجنوب.

وقال أحد المسؤولين اللبنانيين إن الوفد اللبناني المشارك في محادثات اليوم الثلاثاء سيسعى إلى انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل تدريجي ومتعاقب من “منطقة تلو الأخرى”، في إشارة إلى مشروع “المنطقة التجريبية” الذي سيتم بموجبه نزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار القوات اللبنانية في منطقة تلو الأخرى بالجنوب.

وجاء في اتفاق 26 يونيو حزيران أنه تم تحديد منطقتين ليكونا نقطة البداية. وقال مسؤول أمريكي الأسبوع الماضي إن القيادة المركزية للجيش الأمريكي تنسق مع لبنان وإسرائيل لبدء العمل بالمناطق التجريبية. وقالت مصادر لرويترز إن وفدا عسكريا أمريكيا كان في لبنان في مطلع الأسبوع لمناقشة الخطة بالتفصيل مع الجيش اللبناني.

وأجبر الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان على مغادرة منازلهم وفجر قرى بأكملها. وقال إنه يدمر البنية التحتية التي يستخدمها حزب الله، ومن بينها أنفاق تحت الأرض.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الحملة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من أربعة آلاف لبناني ونزوح أكثر من مليون شخص منذ مارس آذار. ولا تحدد هذه الأرقام عدد المقاتلين بين القتلى، ولم يكشف حزب الله أيضا عن عدد القتلى في صفوفه. وأفادت رويترز في الثالث من مايو أيار بأن عدة آلاف من مقاتلي حزب الله لقوا حتفهم.

وقتل حزب الله ما لا يقل عن 32 جنديا إسرائيليا وأربعة مدنيين إسرائيليين، معظمهم في جنوب لبنان منذ اندلاع أحدث أعمال قتال.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )