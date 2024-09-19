لبنان يحظر أجهزة الاتصال اللاسلكية في الرحلات الجوية

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بيروت (رويترز) – قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن السلطات اللبنانية حظرت يوم الخميس حمل أجهزة اتصال لاسلكية على متن الرحلات الجوية من مطار بيروت، عقب انفجار آلاف من هذه الأجهزة خلال هجوم استهدف جماعة حزب الله هذا الأسبوع وأسقط قتلى.

وطلبت المديرية العامة للطيران المدني اللبنانية من شركات الطيران العاملة في بيروت إبلاغ الركاب بمنع حمل أجهزة الاتصال اللاسلكية حتى إشعار آخر.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه يُحظر أيضا شحن هذه الأجهزة جوا.

ولاقى ما لا يقل عن 37 شخصا حتفهم وأُصيب ما يربو على ثلاثة آلاف آخرين عندما انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء حزب الله في موجتين من الهجمات يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويقول لبنان وحزب الله المدعوم من إيران إن إسرائيل نفذت الهجوم.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنه.

وقال الجيش اللبناني يوم الخميس إنه فجر أجهزة بيجر وأجهزة اتصالات مثيرة للريبة في تفجيرات محكومة بمناطق مختلفة. وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي أجهزة تثير الريبة.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ ما يقرب من عام بالتزامن مع حرب غزة.