لبنان يختار رئيسا وسط مشهد سياسي أهم سماته ضعف حزب الله

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من ليلى بسام وتوم بيري

بيروت (رويترز) – يحاول البرلمان اللبناني انتخاب رئيس للبلاد يوم الخميس في الوقت الذي يرى فيه مسؤولون فرصا أفضل للنجاح في مشهد سياسي ساهمت في تشكيله وأثرت فيه حرب إسرائيل مع جماعة حزب الله والإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وظل المنصب، المخصص لمسيحي ماروني في نظام طائفي لتقاسم السلطة، شاغرا منذ انتهاء ولاية ميشال عون في أكتوبر تشرين الأول 2022. ولا يملك أي فصيل سياسي في البرلمان، المؤلف من 128 مقعدا، مقاعد كافية لفرض اختياره، ولم يتم التوافق على أي مرشح حتى الآن.

وتمثل الانتخابات أول اختبار لتوازن القوى في لبنان منذ الضربات الشديدة التي تعرض لها حزب الله المدعوم من إيران في الحرب مع إسرائيل. وكانت الجماعة الشيعية هي القوة المحركة التي دفعت بعون، حليفها آنذاك، إلى سدة الرئاسة في عام 2016.

وتجري الانتخابات على خلفية تغيير تاريخي في منطقة الشرق الأوسط حيث ظلت سوريا بقيادة الأسد تمارس نفوذا على لبنان لعقود سواء بشكل مباشر أو من خلال حلفائها مثل حزب الله.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن حزب الله وحليفته حركة أمل الشيعية بقيادة نبيه بري رئيس مجلس النواب تخليا عن إصرارهما على سليمان فرنجية، مرشحهما على مدى العامين الماضيين، وأصبحا مستعدين للمضي قدما بشخصية أقل إثارة للانقسام في انعكاس لتغير في المواقف.

ومن بين المرشحين للرئاسة قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يقول سياسيون لبنانيون إنه حظي بموافقة الولايات المتحدة، وجهاد أزعور المسؤول الكبير في صندوق النقد الدولي والذي شغل من قبل منصب وزير المالية، واللواء إلياس البيسري مدير عام الأمن العام في البلاد.

ونقل مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان عنه قوله “اليوم وللمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه بإذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية”.

كما عبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تصريحات لإذاعة فرانس إنتر عن أمله في أن تكون هذه الانتخابات “شرطا أساسيا لاستمرار حركة السلام” ولتعافي لبنان اقتصاديا واجتماعيا.

لكن اثنين من المصادر ومحللا قالوا إن فوز أي من المرشحين ليس مؤكدا. ويحتاج أي مرشح إلى 86 صوتا في الجولة الأولى أو 65 في الجولة الثانية كي يفوز.

والتقى مبعوثون فرنسيون وسعوديون بسياسيين لبنانيين في بيروت يوم الأربعاء مما يعكس الاهتمام الغربي والإقليمي بالانتخابات.

وقالت أربعة مصادر سياسية لبنانية التقت بالمبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان الأسبوع الماضي إنه تحدث عن المؤهلات المفضلة لدى الرئيس مما أشار إلى دعم السعودية لعون.

وكانت السعودية لاعبا كبيرا في لبنان ذات يوم وتتنافس مع إيران على النفوذ هناك قبل أن يتراجع دورها أمام الجمهورية الإسلامية وحزب الله.