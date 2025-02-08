لبنان يشكل حكومة جديدة من 24 وزيرا

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بيروت (رويترز) – أعلن لبنان تشكيل حكومة جديدة يوم السبت بعد تدخل أمريكي مباشر غير معتاد، في خطوة تهدف إلى تقريب البلاد من الحصول على أموال إعادة الإعمار بعد حرب مدمرة دارت العام الماضي بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وقال رئيس الوزراء الجديد نواف سلام للصحفيين من داخل القصر الرئاسي إن الحكومة، التي تضم 24 وزيرا، ستعطي الأولوية للإصلاحات المالية وإعادة الإعمار وتنفيذ قرار للأمم المتحدة يعتبر حجر الزاوية لاستقرار الوضع على الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

وجاء في كلمته “أما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ.. يهمني أن أؤكد… أن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي”.

وتابع أن الحكومة ستعمل على “تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار”.

وجاء الإعلان بعد محادثات استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع مع الأحزاب السياسية في لبنان حيث تُوزع المناصب الحكومية بنظام المحاصصة الطائفية.

وكانت حالة من الجمود قد سادت خلال الأيام الماضية بشأن الوزراء الشيعة، الذين عادة ما يعينهم حزب الله المدعوم من إيران وحليفته حركة أمل.

لكن واشنطن عارضت تدخل حزب الله في الحكومة الجديدة.

وقالت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتبر انضمام جماعة حزب الله إلى الحكومة اللبنانية المقبلة “خطا أحمر”، وشكرت إسرائيل على توجيه ضربات مدمرة للجماعة، في تصريحات أثارت احتجاجات في لبنان.

لكن سُمح لحركة أمل، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في النهاية باختيار أربعة وزراء منهم وزير المالية ياسين جابر، إلى جانب الموافقة على وزير خامس.

والحكومة مكلفة الآن بصياغة بيان للسياسات سيحدد نهج الحكومة المقبلة وأولوياتها، وسوف تحتاج بعد ذلك إلى تصويت بالثقة من جانب مجلس النواب من أجل أن تتمتع بصلاحيات كاملة.

وانتخب الرئيس اللبناني جوزاف عون، الذي يحظى بدعم الولايات المتحدة عندما كان قائدا للجيش، رئيسا في التاسع من يناير كانون الثاني ورشح سلام لتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من تنصيبه. وكان سلام يشغل منصب رئيس محكمة العدل الدولية.

ترشيح سلام هو أحدث علامة على وجود تحول جذري في ميزان القوى في لبنان، في أعقاب الضربات المدمرة التي وجهتها إسرائيل لحزب الله والإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول وانتخاب عون الشهر الماضي.