لبنان يطلب من باكستان تأكيد شموله بالهدنة بين واشنطن وطهران

طلب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الخميس من نظيره الباكستاني شهباز شريف التأكيد أن لبنان مشمول بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك غداة غارات إسرائيلية دامية على البلاد أوقعت أكثر من مئتي قتيل.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بأن سلام اتصل بشريف، مشيدا بجهود إسلام آباد في التوصل إلى الهدنة، وطلب منه “التأكيد أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان منعا لتكرار الاعتداءات الإسرائيلية التي شهدناها أمس”.

وكانت اسرائيل والولايات المتحدة أكدتا أن الهدنة لا تشمل لبنان، فيما أعلنت الدولة العبرية أنها ستواصل ضرب حزب الله المدعوم من إيران، في سياق حرب امتدت إلى لبنان في الثاني من آذار/مارس بعد إطلاق الحزب صواريخ على اسرائيل.

وفي وقت تتصاعد الدعوات الدولية لتوسيع نطاق الهدنة كي تشمل لبنان، نبه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمّد باقر قاليباف الخميس الى أن طهران تعتبر لبنان “جزءا لا يتجزأ من وقف إطلاق النار”، ملوحا بـ”ردود قوية” على أي انتهاك، فيما تتزايد الضغوط الدبلوماسية لإدراج الجبهة اللبنانية ضمن ترتيبات التهدئة الإقليمية.

وشنّ الجيش الإسرائيلي الأربعاء أوسع حملة ضربات منسقة على بيروت ومناطق أخرى في لبنان منذ بدء الحرب، قال إنها استهدفت “100 مقرّ وبنية تحتية عسكرية تابعة” لحزب الله في مناطق لبنانية مختلفة بينها أحياء في بيروت، ما أوقع أكثر من مئتي قتيل وألف جريح، بحسب حصيلة أعلنها وزير الصحة الخميس.

