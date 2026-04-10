لبنان يعتزم المشاركة في اجتماع في واشنطن لمناقشة وقف إطلاق النار
بيروت 10 أبريل نيسان(رويترز) – قال مسؤول لبناني كبير لرويترز اليوم الجمعة إن لبنان يعتزم المشاركة في اجتماع خلال الأسبوع المقبل في واشنطن مع ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل لمناقشة وإعلان وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن موعد المحادثات لم يحدد بعد.
وأوضح المسؤول أن لبنان يرى أن وقف إطلاق النار شرط أساسي لإجراء المزيد من المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا مع إسرائيل.
(تغطي صحفية مايا الجبيلي – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران )