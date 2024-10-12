لبنان يعلن مقتل تسعة أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت قريتين

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية السبت مقتل 9 أشخاص وإصابة 28 آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفت إحداهما قرية شمال بيروت والثانية قرية أخرى جنوب العاصمة، في مناطق لا تعد معاقل تقليدية لحزب الله، فيما أورد الإعلام تقارير عن هجمات في مناطق أخرى.

وأفادت الوزارة أنّ “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة المعيصرة في كسروان” التي تقع على بعد نحو 30 كلم شمال بيروت، أدت إلى “استشهاد 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين”.

وأبلغت في بيان منفصل عن سقوط “4 شهداء و 14 جريحا” جراء “غارة للعدو الإسرائيلي” على برجا في منطقة الشوف جنوب بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية عن سقوط ضحايا لم تحدد عددهم جراء “الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا لجأت إليه عائلات من الجنوب في بلدة دير بللا في قضاء البترون” في شمال لبنان.

وفي شرق لبنان، أفاد مستشفى تل شيحا بأنه تعرض لـ”بعض الاضرار المادية الخفيفة” جراء “الغارات التي استهدفت محيط مدينة زحلة” ذات الغالبية المسيحية.

ولم يبلغ المستشفى عن وقوع إصابات في صفوف المرضى والعاملين، معلنا استمراره في أداء عمله.

ومنذ 23 أيلول/سبتمبر، كثفت إسرائيل من حملة القصف على ما تقول إنها بنى تحتية ومواقع لحزب الله.

في المعيصرة، شاهد مصور لوكالة فرانس برس جرافة تحاول إزالة كتلة كبيرة من ركام مبنى مدمر، فيما كان عناصر الدفاع المدني يستخدمون مطارق لمحاولة اختراق لوح ضخم من الإسمنت.

وفي دير بللا، شاهد مراسل آخر فراشا ووسائد وأغطية أسّرة وسلة غسيل وملابس متناثرة بين الحطام، فيما كان سكان يبحثون بين الأنقاض بأيديهم قرب دخان متصاعد من كومة أنقاض كانت لا تزال مشتعلة.

ومساء السبت، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ “الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ قرابة الثامنة والربع من مساء اليوم غارة استهدفت وسط السوق التجاري في مدينة النبطية” في جنوب لبنان، بدون أن تشير حتى الآن إلى وقوع ضحايا.

والأسبوع الماضي، أمر الجيش الإسرائيلي سكان النبطية بمغادرة المدينة التي تضم مؤسسات حكومية ومستشفيات وفرعا للجامعة اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية أنّ “الطيران المعادي نفذ سلسلة غارات ليلية على قرى تمنين التحتا وبريتال وسرعين التحتا وبلدة النبي شيت” في البقاع شرق لبنان.

وبعد عام من القصف المتبادل عبر الحدود، تحولت هذه المواجهات حربا مفتوحة اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر حين كثّفت الدولة العبرية غاراتها الجوية على مواقع لحزب الله وبدأت بعد أسبوع من ذلك عمليات برية في جنوب لبنان.

ومذاك، قتلت الغارات الإسرائيلية اليومية أكثر من 1200 شخص وأدّت لنزوح أكثر من مليون آخرين، بحسب الأرقام الرسمية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية السبت إنّ 26 شخصا قتلوا الجمعة، ما يرفع إلى 2255 عدد القتلى منذ اندلاع المواجهات في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

بور-لغ/هت/ب ق