لبنان يعلن مقتل 15 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت ثلاث بلدات

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية السبت مقتل 15 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على ثلاث مناطق لا تعد معاقل تقليدية لحزب الله.

وأكدت الوزارة “استشهاد تسعة أشخاص وإصابة خمسة عشر آخرين بجروح” في غارة إسرائيلية على بلدة المعيصرة شمال بيروت، بعدما أعلنت في حصيلة سابقة سقوط خمسة قتلى.

وشاهد مصور لوكالة فرانس برس جرافة تحاول إزالة كتلة كبيرة من ركام مبنى مدمر، فيما كان عناصر الدفاع المدني يستخدمون مطارق لمحاولة اختراق لوح ضخم من الإسمنت.

كما أفادت بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 18 آخرين في غارة على برجا في قضاء الشوف جنوب العاصمة.

في شمال البلاد، قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون “إضافة إلى وجود أشلاء يتم التحقق من هوية أصحابها” إثر غارة إسرائيلية على دير بللا قرب مدينة البترون.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية قد تحدثت عن غارة “استهدفت منزلا لجأت إليه عائلات من الجنوب في بلدة دير بللا”.

في دير بللا، شاهد مراسل آخر فراشا ووسائد وأغطية أسّرة وسلة غسيل وملابس متناثرة بين الحطام، فيما كان سكان يبحثون بين الأنقاض بأيديهم قرب دخان متصاعد من كومة أنقاض كانت لا تزال مشتعلة.

وفي شرق لبنان، أفاد مستشفى تل شيحا بأنه تعرض لـ”بعض الأضرار المادية الخفيفة” جراء “الغارات التي استهدفت محيط مدينة زحلة” ذات الغالبية المسيحية.

لم يبلغ المستشفى عن وقوع إصابات في صفوف المرضى والعاملين، معلنا استمراره في أداء عمله.

وأضافت وزارة الصحة أن مستشفى تمنين ومستشفى رياق في البقاع تعرضا لأضرار بعد ضربات في محيطهما. كما أبلغت الوكالة الوطنية للإعلام عن وقوع أضرار في الجامعة الأنطونية في رياق.

ولا تعد هذه البلدات من معاقل حزب الله.

وأفادت الوكالة الوطنية أنّ “الطيران المعادي نفذ سلسلة غارات ليلية على قرى تمنين التحتا وبريتال وسرعين التحتا وبلدة النبي شيت” في البقاع شرق لبنان.

كما طال القصف الإسرائيلي مركز الدفاع المدني للهيئة الصحية التابعة لحزب الله في عيتيت بقضاء صور، ما أدى الى إصابة شخصين بجروح.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ “الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ قرابة الثامنة والربع من مساء اليوم غارة استهدفت وسط السوق التجاري في مدينة النبطية” في جنوب لبنان.

وأفادت أن الغارات الإسرائيلية على النبطية خلفت في حصيلة أولية ثمانية جرحى، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ مستمرة بالإطفاء ورفع الركام.

الأسبوع الماضي، أمر الجيش الإسرائيلي سكان النبطية بمغادرة المدينة التي تضم مؤسسات حكومية ومستشفيات وفرعا للجامعة اللبنانية.

بعد عام من القصف المتبادل عبر الحدود، تحولت هذه المواجهات حربا مفتوحة اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر حين كثّفت الدولة العبرية غاراتها الجوية على مواقع لحزب الله وبدأت بعد أسبوع من ذلك عمليات برية في جنوب لبنان.

ومذاك، قتلت الغارات الإسرائيلية اليومية أكثر من 1200 شخص وأدّت لنزوح أكثر من مليون آخرين، بحسب الأرقام الرسمية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية السبت إنّ 26 شخصا قتلوا الجمعة، ما يرفع إلى 2255 عدد القتلى منذ اندلاع المواجهات في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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